La secuela de Disney regresa al número uno, los fracasos de ‘Ella McCay’

Disney está experimentando los altibajos que la taquilla tiene para ofrecer. Por un lado, la secuela animada del estudio “Zootopía 2” volvió al número 1 en Norteamérica en su tercer fin de semana después superando la marca de los mil millones de dólares. Por el otro, el drama político”Ella McCay” se hundió con 2,1 millones de dólares en su debut nacional, sufriendo uno de los peores estrenos de los tiempos modernos para Disney.

Para ser justos, producir “Ella McCay” costó 35 millones de dólares, lo cual es forma menos de lo que Disney tiende a gastar en sus estrenos teatrales. La mayoría de las películas del estudio, incluidas las franquicias de Marvel y las películas de «Avatar», así como sensaciones familiares como «Inside Out 2» y «Lilo & Stitch», suelen tener presupuestos superiores a los 200 millones de dólares. Aunque “Ella McCay” no está en peligro de generar ganancias para Disney, el fallo PG-13 probablemente tampoco hará rodar cabezas.

“Ella McCay”, escrita y dirigida por el cocreador de “Los Simpson” y cineasta de “As Good As It Gets” James L. Brooks, obtuvo proyecciones ya bajas de 4 millones de dólares. No es exactamente un misterio por qué la venta de entradas falló. “Ella McCay” es el tipo de película de presupuesto medio que los estudios ya casi no hacen porque el público no viene a verlas. Y éste, un drama cómico sobre una joven política (Emma Mackey) que inesperadamente se convierte en gobernadora de su estado, fue rotundamente rechazado por los críticos (un promedio de 24% en Rotten Tomatoes) y los cinéfilos (una calificación de “B-” en las encuestas a boca de urna de CinemaScore). “Ella McCay” continúa una miserable racha de taquilla para Brooks después de “Spanglish” de 2004 ($55 millones contra un presupuesto de $80 millones) y “How Do You Know?” de 2010. Sin embargo, el ganador del Oscar podría poner fin a su sequía teatral con Disney y “La película de los Simpson” de 20th Century en 2027.

«James L. Brooks definió la narración de personajes en los años 80 y 90 con una serie de comedias dramáticas premiadas», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research. “Hoy en día se puede encontrar material como este en la televisión e incluso en las redes sociales, donde goza de autenticidad”.

«Zootopia 2», después de ceder el primer puesto a la secuela de terror de Universal y Blumhouse «Five Nights at Freddy’s 2», volvió al primer lugar con 26,3 millones de dólares en su tercer fin de semana, una caída del 39%. La aventura familiar ha recaudado 259 millones de dólares a nivel nacional y 1,130 millones de dólares a nivel mundial hasta la fecha, siendo apenas la segunda película de este año en cruzar la codiciada marca de los mil millones de dólares.

“Five Nights at Freddy’s 2” cayó al segundo lugar con 20 millones de dólares, una brutal caída del 69% con respecto a su un debut aterrador de 64 millones de dólares. Es duro, pero no tan malo como «Five Nights at Freddy’s» original, que lleno de cráteres en un 76,2% en su segundo fin de semana mientras se reproduce simultáneamente en streaming. Aun así, “Five Nights at Freddy’s 2” costó sólo 36 millones de dólares y se registra como una victoria para Blumhouse, que ya ha recaudado 95 millones de dólares y más de 150 millones de dólares a nivel mundial.

“Wicked: For Good” se mantuvo en el tercer puesto con 8,3 millones de dólares en su cuarto fin de semana de estreno, un descenso del 52% con respecto a su estreno anterior. Hasta ahora, el musical de gran presupuesto de Universal ha recaudado 311 millones de dólares a nivel nacional y 450 millones de dólares a nivel mundial. “Wicked: For Good” parece estar perdiendo fuerza mucho más rápido que su predecesor, “Wicked” de 2024, que recaudó 474 millones de dólares en Norteamérica y 758 millones de dólares a nivel mundial.

