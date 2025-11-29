Jacarta – PBNU negó rotundamente las acusaciones sabotaje lo que arrastra al sistema de correo digital de la organización. El personal de la Secretaría de PBNU, Mutowif, enfatizó que esta narrativa era infundada y en realidad engañosa.

Aseguró que el sistema digital fue diseñado como un mecanismo de control interno para garantizar que todos surat que se publica está verdaderamente de acuerdo con el AD/ART y los procedimientos oficiales.

Mutowif explicó que cuando un documento no cumple con los requisitos sustantivos o administrativos, el sistema lo marca automáticamente como borrador o le da el estado ‘TTD aún no válido’. Para PBNU, esto no es una señal de daño, sino más bien una advertencia para que ninguna decisión legalmente errónea pase la validación.

“El hecho de que el Código QR esté en la carta de despido Gus Yahya «mostrar un estado no válido es una prueba de que el sistema funciona como debería, no una herramienta de sabotaje», dijo, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

Incluso consideró que la narrativa del «golpe digital» se utilizó deliberadamente para encubrir el problema más grave de la medida que llamó un «golpe constitucional».

Mutowif recordó que en NU AD/ART el Congreso es la máxima autoridad. Por lo tanto, la reunión del Syuriyah Daily no tiene autoridad para destituir al Presidente General de PBNU.

«Esta acción estuvo fuera del ámbito de la autoridad, ultra vires, y se llevó a cabo sin brindar ningún espacio de defensa al imputado», afirmó.

Según Mutowif, quienes rechazan la decisión no luchan contra la organización, sino que se aseguran de que NU no caiga en precedentes que socaven las reglas del juego. Enfatizó que si se permiten violaciones de procedimiento, la organización perderá legitimidad y se abrirá espacio para el caos regulatorio.

«La pregunta es simple, si las reglas se pueden romper y las ignoramos, ¿por qué se hacen las reglas? Mantener las reglas del juego es una forma de honestidad hacia la organización», afirmó.

Cerró su declaración enfatizando que la cuestión del sabotaje era sólo una distracción del problema central. «Lo que hay que mantener es la integridad de AD/ART. Sin eso, cualquier autoridad en NU no tiene sentido», afirmó Mutowif.