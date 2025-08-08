La sección de terror de Eli Roth establece el lanzamiento teatral

La segunda película adquirida por Eli Roth‘s La sección de terror es una pesadilla de imágenes de bajo presupuesto y encontrado que ha tomado festivales de terror por asalto.

«Dream Eater«, Coescrito y codirigido por Jay Drakulic, Mallory Drumm y Alex Lee Williams y protagonizada por Williams y Drumm, debutará teatralmente el 24 de octubre.

Según el Logline oficial, “La historia sigue a Mallory (Drumm), un cineasta documental, que se dirige a una cabaña remota en las montañas con su novio Alex (Williams) para documentar su violenta parasomnia. A medida que su condición empeora, Mallory sospecha que algo más siniestro puede estar en juego. Mientras las pesadillas se escalan, así que hacen las alturas, a través del final de la final».

«Recuerdo vívidamente todas las películas que realmente me aterrorizaron», dijo Eli Roth, fundador y director creativo de la sección de terror, en un comunicado. «Recuerdo estar parado en la calle 25 en la ciudad de Nueva York cuando mi amigo Kevin Foxe me entregó un VHS de una película que había producido, que acababa de entrar en Sundance, llamado ‘The Blair Witch Project’, y esa noche tuve que dormir con las luces encendidas. Recuerdo haber visto a un pantalla de ‘Actividad Paranormal’ durante el filmación de ‘Inglorios de Basterds'». en mi apartamento en Berlín, y estaba tan asustado que tuve que dárselo a Quentin [Tarantino] para traumatizarlo también. Y luego estaba ‘Dream Eater’, viendo esta película solo, en mi casa, y encendiendo las luces porque era tan aterrador. Ha pasado tanto tiempo desde que he estado realmente aterrorizado por una película hasta tal grado que casi había olvidado cómo se sentía.

«Lo que estos tres cineastas han sacado no solo es notable en un nivel de cine de bricolaje de bajo presupuesto; logran el santo grial del horror, que es hacer una película que te aterroriza absolutamente», continuó Roth. “Estaba tan impresionado que envié la película a todos en la sección de terror, y todos acordamos que este es ‘el indicado’. Creo que ‘Dream Eater’ será la película más aterradora del año y realmente tiene el potencial de salir para ser la próxima ‘actividad paranormal’ o ‘El Proyecto Blair Witch’. No quiero describirlo en exceso;

Jay Drakulic, Mallory Drumm y Alex Lee Williams

Steph Montani

«Dream Eater» es la segunda característica de Drakulic, Drumm y Williams, un trío canadiense que constituye el banner de las imágenes de la suerte ciega. La película ganó Buzz en línea a través de #HORRORTOK y Strong Festival Explements, incluida la mejor película para ganar en el HP Lovecraft Film Festival en Portland, Oregon.

«Estábamos cansados de esperar permiso para hacer nuestra próxima película, así que pusimos todo en juego y lo hicimos nosotros mismos con la ayuda de una pequeña pero poderosa tripulación en las nevadas montañas Laurentian», dijo el trío en un comunicado. «Ahora unir fuerzas con el maestro del horror mismo, Eli Roth, y el increíble equipo de la sección de terror para llevar ‘Dream Eater’ al público de todo el mundo está más allá de un sueño hecho realidad … es una pesadilla realizada, de la mejor manera posible».

La película fue producida y financiada por Vortex Media, que también manejará la distribución canadiense. El acuerdo fue negociado por Jon Schnaars y Connor Digregorio en nombre de la sección de terror, con Justin Rebelo y Bill Marks que representan a Vortex Media.

«Estoy muy feliz de ver nuestra segunda película con los talentosos cineastas en Blind Luck, encuentre un campeón con la sección de terror de Eli Roth», dijo Bill Marks, presidente ejecutivo de Vortex Media, en un comunicado. «Es el tipo de trabajo audaz y definido por el género que nuestro objetivo es apoyar, y estamos emocionados de llevarlo al público canadiense».

«Dream Eater» es la segunda adquisición de la sección de terror después de la freakout alienígena de Joe Begos «Jimmy & Stiggs», que se lanzará teatralmente el 15 de agosto.

Mire el trailer de «Dream Eater» y vea el póster a continuación.