La sección de terror de Eli Roth, Blackcraft Cult Tink Merchandising Deal

Eli Roth‘s La sección de terror ha firmado un acuerdo con la marca alternativa de estilo de vida Blackcraft Cult para tomar el nuevo compañía de películas de miedo Películas más allá de la pantalla grande.

El acuerdo hará que Blackcraft Cult sea un socio de mercancías corporativas preferidos, supervisando el comercio electrónico, el comercio minorista y la especialidad basada en eventos para todas las iniciativas corporativas y los lanzamientos de películas por parte de la sección de terror. Como parte del acuerdo, BlackCraft Cult producirá mercancías personalizadas de edición limitada vinculada a la lista de películas de la sección de terror, comenzando con «Jimmy & Stiggs», que hizo su debut teatral el mes pasado. La película es el primer lanzamiento de The Horror Section, una compañía de medios 360 propiedad de los fanáticos centrados en redefinir el panorama de terror en cine, televisión, juegos, podcasts y eventos en vivo, respaldados por Media Capital Technologies.

La colaboración de las compañías continuará para los próximos lanzamientos, incluido «Dream Eater», en los cines el 24 de octubre; El «Helado Man» de Roth, fechado para 2026; y «¡No entres en esa casa, perra!», Roth’s próxima colaboración con Snoop Doggque se anunció la semana pasada en el Festival de Cine de Toronto.

Los productos estarán disponibles a través de la tienda en línea oficial de la sección de terror, los canales de comercio electrónico de Blackcraft Cult y en las ubicaciones minoristas de Blackcraft Cult en Los Ángeles y Salem, Mass.

En un comunicado anunciando el pacto con Blackcraft, Roth dijo que era un «gran fanático» de la compañía, explicando que su estilo se «alinea perfectamente» con las películas que la sección de terror está lanzando. «Tienen una base de fanáticos increíbles y leales y hacen ropa coleccionable espectacular (así como un gran café), y puedo ver que la asociación crece en todas las áreas, no solo la mercancía», dijo Roth. «Bobby y el equipo aman y entienden profundamente el horror, incluso basando su sede en Salem, y puedo vernos a todos haciendo no solo una sino muchas películas juntas en el futuro».

Roth continuó: «Con cada película que lanzamos, queremos que sea un evento especial para nuestros fanáticos, y adaptar la mercancía específicamente para esa película, que solo aumentará de valor a los coleccionistas a lo largo de los años. Es una oportunidad increíble».

En una declaración separada, el CEO de Blackcraft, Bobby Schubenski, describió la asociación como «surrealista» ya que ve a Roth como «parte del ADN» de la marca de estilo de vida. «Al crecer, películas como ‘Cabin Fever’ y ‘Hostel’ me inspiraron y me hicieron enamorarme del horror», explicó Schubenski. «Estar ahora asociarse con Eli y su nueva compañía, la sección de terror, es surrealista, parece que todo ha sido el círculo completo».

Agregó: «Lo que más me emociona es la nueva forma de pensar: no solo traer a los fanáticos nuevas películas de terror increíbles, sino darles la oportunidad de tener una pieza de ellas. Tengo muchas ganas de trabajar con Eli en Merch y crear experiencias únicas en cada una de sus próximas películas. ¿Quién sabe, tal vez las películas de Blackcraft son las siguientes?»

El acuerdo fue negociado por Connor Digregorio y Lorenzo Antonucci en nombre de la sección de terror.