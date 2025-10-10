La sátira política ‘Versalles’ recogida por MMM Film Sales

MMM Film Sales, con sede en París, ha adquirido “Versailles”, del productor de “Roma” y “Birds of Passage” Películas de pimienta y Cinematográfica CR de su director Andrés Clariond Rangel.

Su remolque se inclina exclusivamente en Variedad (abajo) antes de su estreno mundial en el Festival de Cine Black Nights en Tallin, Estonia. Una comedia absurda de actualidad sobre aspirantes a autócratas, que combina el realismo cinematográfico con el exceso teatral, basándose en inspiraciones como “El favorito”, “La muerte de Stalin” y “El discreto encanto de la burguesía”.

Coescrita por Clariond Rangel y Alo Valenzuela, “Versailles” está protagonizada por Cuauhtli Jiménez (“Finlandia”, “Narcos: México”) en su primer papel protagónico y la española Maggie Civantos (“Vis a Vis”, “Las chicas del cable”).

Sigue a Chema (Jiménez), un joven político mexicano que, cuando su partido lo ignora sin ceremonias para postularse para presidente, se retira con su glamorosa esposa española (Civantos) a su extensa hacienda. Cada vez más frustrados, su ansia de poder los irrita y se reinventan como monarcas, gobernando a sus empleados con creciente dureza, engaño y exceso indulgente.

«Creo que hay muchas películas sobre política, pero no tantas sobre la psicología de los políticos y eso es lo que quería hacer con esta película», dijo Clariond Rangel. Variedad ya que ve “Versalles” como una exploración de cómo la pérdida de poder e influencia afecta a los políticos.

También le dio la oportunidad de abordar sus dos mayores pasiones, el cine y la política. Además de hacer películas, es columnista político en el principal periódico de México, Reforma.

Sobre el casting de Jiménez, dijo: “Vi a muchos actores, pero realmente me gustó porque aportó una sensación de vulnerabilidad al papel”, y agregó que la mayoría de los actores, cuando se les pide que interpreten a un político, se vuelven muy estridentes y francos, pero Jiménez mostró un lado más humano y vulnerable.

“Versalles” (Cortesía de Pimienta Films)

“Versailles”, su tercera película, es también la primera vez que Clariond Rangel rueda en su ciudad natal de Monterrey, donde eligió a la mayoría de sus actores secundarios, actores de teatro que debutan en el cine con “Versailles”. La película se rodó principalmente en la Hacienda Soledad, un rancho ganadero dominado por una imponente mansión formal y cuidados jardines.

Clariond Rangel compara “Versailles” con su película debut, “Hilda”. Son similares no en un sentido político sino en que ambos abordan temas de clasicismo y racismo, señaló.

“Trabajé con Andrés en ‘Hilda’, que fue una de mis primeras películas como productor y también una de las primeras para Pimienta Films”, dijo el fundador de Pimienta. Nicolás Celisdicho.

“Fue un debut audaz como director porque logró mantenerse por sí solo sin caer en la comedia o el drama, entregando una película poderosa, entretenida, llena de humor negro e ironía y al mismo tiempo presentando una crítica social”, agregó, destacando que recibió varios premios, particularmente para las actrices, encabezadas por Adriana Paz.

«Desde 2021, Andrés también es socio de Pimienta Films, lo que refleja la confianza y la amistad que hemos construido. Estoy muy emocionado de apoyarlo ahora con ‘Versailles’, que siento que representa un paso adelante tanto en su carrera como en nuestra colaboración», dijo Celis. Variedad.

«Siento que ‘Hilda’ sentó las bases de lo que hoy es una carrera en ascenso. Andrés tiene un gusto muy particular por el humor negro, por navegar esa línea entre drama y género, con temas incómodos y una aguda perspectiva política», remarcó.

«En ‘Versalles’ logra algo muy interesante: una historia íntima sobre la pérdida de poder de un político que sin él no es nada. Ambientada en un lugar remoto de México, aborda con elegancia temas muy arraigados en el país, como el clasismo y el racismo. Es una película con un fuerte filo crítico, llena de absurdo, ironía y llevando todo al extremo», agregó Celis, quien comparte créditos de producción con Mariela Martínez y Alejandro Durán.

Black Nights se llevará a cabo del 7 al 23 de noviembre.