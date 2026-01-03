La sátira del jefe de BYD, las exportaciones de RI a México están amenazadas y las promesas de Tesla incumplidas

Jacarta – Comenzando el primer fin de semana de 2026, lectores VIVA Automotriz el viernes 2 de enero de 2026, prestando atención a tres cuestiones globales que impactan a la industria automovilística. A partir del duro sarcasmo del jefe. BYD contra otros fabricantes, la amenaza de aumentar los aranceles mexicanos a las importaciones de automóviles fabricados en Indonesia y la serie de promesas de Elon Musk con respecto a tesla lo cual no se cumplió plenamente. Aquí está el resumen.

Lea también: No todo sucede, aquí están las 5 promesas de Elon Musk sobre Tesla que fracasaron



1. El jefe de BYD critica a los fabricantes de automóviles que normalmente simplemente «engañan» a la tecnología

Lea también: El jefe de BYD critica a los fabricantes de automóviles que normalmente simplemente «engañan» a la tecnología



El liderazgo de BYD hizo una declaración mordaz criticando a otros fabricantes de automóviles porque eran vistos como una copia de tecnología sin una innovación real. Esta declaración provocó inmediatamente un debate en la industria automotriz mundial, especialmente en medio de una competencia cada vez más feroz por los vehículos eléctricos. ¿A quién se insinúa y qué mensaje quiere transmitir BYD con este comunicado? Leer más.

2. Aumentarán los aranceles a las importaciones mexicanas, estos son autos fabricados en Indonesia que se exportan allí

Lea también: BYD prueba en secreto el monovolumen Bigsor, ¿está listo para convertirse en el serio oponente de Innova?





VIVA Automotive: Exportaciones de automóviles fabricados en Indonesia

El aumento previsto de los aranceles de importación mexicanos es una seria preocupación para la industria automotriz de Indonesia. La razón es que este país es uno de los destinos de exportación de automóviles de fabricación nacional. ¿Qué modelos se exportan a México y cuál es el impacto de esta política en el desempeño exportador de Indonesia? Leer más.

3. No todo sucede, aquí están las 5 promesas de Elon Musk sobre Tesla que fracasaron



Elon Musk en la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) el 20 de enero de 2025.

Elon Musk es conocido por hacer varias promesas ambiciosas sobre el futuro de Tesla y la tecnología automotriz. Sin embargo, no todos estos planes se llevaron a cabo con éxito en el plazo previsto. ¿Qué promesas no se cumplieron y cómo afectó esto a la confianza del público y de los inversores? Leer más.