La salud mental en el lugar de trabajo se convierte en el foco de atención, la gestión de PPM va más allá de la productividad

Jacarta – salud mental Ahora se reconoce como un aspecto importante para mantener la productividad y la sostenibilidad de la organización. Un ambiente de trabajo psicológicamente saludable puede aumentar la motivación, la retención y el desempeño general de los empleados.

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, Gestión de PPM a través del Centro para el Desarrollo del Capital Humano (CHCD) realizó un seminario titulado “Más allá de la Productividad: Salud Mental y Cultura de Trabajo Seguro – Construyendo un Lugar de Trabajo Saludable, Seguro y Competitivo”.

Este seminario tiene como objetivo fortalecer la conciencia sobre la importancia de la salud mental en el mundo del trabajo como un factor estratégico que tiene un impacto directo en el éxito organizacional. A través de este evento, CHCD fomenta la implementación de una cultura laboral orientada al bienestar psicológico y la seguridad.

«La salud mental no es sólo una cuestión individual, sino un aspecto estratégico de la sostenibilidad organizacional», dijo el Dr. Maharsi Anindyajati, director del Centro para el Desarrollo del Capital Humano PPM Management, citado en el comunicado oficial del sábado 11 de octubre de 2025.

Enfatizó que un ambiente de trabajo saludable fomentará la productividad, la colaboración y la innovación en toda la empresa.

Según el Dr. Maharsi, este seminario es un impulso para fortalecer la conciencia colectiva entre los líderes y profesionales de recursos humanos. «El bienestar mental de los empleados es una inversión a largo plazo para el éxito de la organización», afirmó.

El seminario presentó una serie de expertos de todos los campos que discutieron tres temas principales. El primer tema, «Por qué es importante la salud mental en el trabajo», presenta el Dr. Ir. Naufal Mahfudz, MBA, MM de la Universidad IPB y Dr. Maharsi Anindyajati, M.Psi., Psicólogo de PPM Management.

El segundo tema se titula «Bienestar en el lugar de trabajo: equilibrio, resiliencia y desempeño sostenible». Mientras tanto, el tercer tema, «Prevención del acoso: protección de la salud mental y creación de confianza», analiza la importancia de prevenir el acoso como parte de una cultura laboral segura.