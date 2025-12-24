La salida de Bowen Yang de ‘SNL’ obtiene las calificaciones más altas en un año

“Sábado noche en vivo” obtuvo su episodio más visto en más de un año el 20 de diciembre con 5,4 millones de espectadores.

El episodio no solo fue presentado por la estrella del pop y actriz de “Wicked” Ariana Grande con Cher como invitada musical – también marcó La última salida de Bowen Yang como miembro del reparto. Yang se unió”SNL”como escritor en 2018 antes de convertirse en el primer miembro asiático del elenco del programa nocturno durante la temporada 45 en 2019. Se informó la noticia de su salida. el día antes de su último show.

Esta no es la primera vez que Grande logra fuertes índices de audiencia en “SNL”: cuando fue anfitriona en octubre de 2024 junto al invitado musical Stevie Nicks, los 5,6 millones de espectadores resultantes fueron los del programa. mayor audiencia desde Elon Musk presentado en mayo de 2021. Durante la temporada 50, el episodio de Grande solo fue superado cuando John Mulaney fue el presentador el mes siguiente, alcanzando 6,8 millones de espectadores, y el episodio de la temporada 51 de Grande ha sido el más grande desde entonces.

Antes de la noche de Grande como presentadora y la salida de Yang, el episodio más visto de la temporada 51 de “SNL” con 4,6 millones de espectadores fue el estreno de la temporada del 4 de octubre, cuando Bad Bunny fue el anfitrión con Doja Cat como invitada musical. En Peacock, el episodio de Bad Bunny sigue siendo el más visto de la temporada, seguido por el de Grande.

Además, el sábado marcó el episodio navideño más grande desde 2020, cuando Kristen Wiig fue anfitriona con Dua Lipa como invitada musical, logrando 6,6 millones de espectadores.

El episodio de Grande también ha sido el más grande de la temporada 51 en las redes sociales, con 503 millones de visitas en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok hasta el 23 de diciembre, superando a todos los episodios de la temporada 50.

“Saturday Night Live” se produce en asociación con Broadway Video, con Lorne Michaels como creador y productor ejecutivo. La serie regresa el 17 de enero con la estrella de “Stranger Things” Finn Wolfhard como presentador y A$AP Rocky como invitado musical.