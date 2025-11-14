¡La sala de sauna en el décimo piso del hotel Tebu Bandung se incendia y los invitados se dispersan en pánico!

BandungVIVA – Reina el pánico Hotel Caña de azúcar ubicada en Jalan LLRE Martadinata, Citarum Village, distrito de Bandung Wetan, ciudad de Bandung, el viernes 14 de noviembre de 2025 por la noche, después de la sala sauna en el décimo piso de repente se incendió.

Un vídeo amateur de los residentes mostró un humo espeso saliendo de la zona de la sauna, mientras que se veía a varios empleados del hotel y visitantes tratando de escapar a una zona segura. Según los informes, el incidente ocurrió alrededor de las 18.30 horas.

Oficial del servicio de bomberos Fuego y Rescate (DPMKP) de la ciudad de Bandung, Java Occidental, que recibió el informe se apresuró inmediatamente al lugar. Un total de siete camiones de bomberos fueron desplegados para sofocar el incendio que afectó al Hotel Tebu.



Incendio en el décimo piso del hotel Tebu, Bandung

«Hoy recibimos un informe de un incendio en el hotel. Enviamos siete unidades bombero con un tiempo de respuesta de unos tres minutos», dijo el jefe del servicio DPMKP de la ciudad de Bandung, Soni Bakhtiyar, en Bandung, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Explicó que el origen del incendio provino de la sala de sauna del hotel, que luego se extendió a la sala de reuniones del edificio. El primer lugar donde se produjo el incendio fue uno de los empleados del hotel.

Los agentes extinguieron rápidamente el incendio que se desató en la sauna de mujeres, de aproximadamente 2×3 metros. «Los empleados vieron aparecer repentinamente un incendio en la sala de sauna. El hotel logró realizar un primer tratamiento con APAR antes de contactar con los bomberos», dijo Soni Bakhtiyar.

Afortunadamente, en este incidente no hubo víctimas mortales ni heridos. Las actividades del hotel han vuelto a la normalidad después de que el incendio fuera extinguido con éxito en menos de una hora mediante el despliegue de siete bomberos.

«La causa del incendio aún está bajo investigación y los huéspedes del hotel regresaron a sus habitaciones porque la sala de sauna se incendió», dijo.

Actualmente, los agentes han llevado a cabo el proceso de enfriamiento del lugar tras extinguir con éxito el incendio.

Informe: Cepi Kurnia/tvOne Bandung