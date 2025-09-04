La saga de guitarra robada de McCartney contada en Doc de los productores ‘Super/Man’ Super/Man: The Christopher Reeve Story,

La historia épica detrás Paul McCartneyEl bajo robado, que le devolvió en 2024 después de 51 años, será contado en un nuevo documental de larga duración dirigido por Arthur Cary («Sobrevivir el 11 de septiembre», «The Last Survivors»).

Titulado «The Beatle and the Bass», el documental es producido por Passion Pictures, que ganó el BAFTA de este año con el éxito de Sundance «Super/hombre: la historia de Christopher Reeve,» para BBC Letras. Fremantle está manejando la distribución global.

El documental se anuncia como parte del 50 aniversario de BBC Arena junto con «Turner: The Secret Sketchbooks» (también producido por Turner) y las «cintas perdidas» de LS Lowry.

La historia de detectives traza la saga del bajo Höfner original de McCartney, cuya desaparición hace 51 años se convirtió en uno de los misterios más duraderos de Rock ‘n’ Roll.

McCartney, que aparecerá en la película, dijo: «Creo que cualquier cosa que sea mordida, quieres volver, especialmente si tiene un valor sentimental. Simplemente se fue al universo y nos dejó pensando, ¿a dónde fue? Debe haber una respuesta …», dijo.

El documental también cuenta con entrevistas con otros que están personalmente conectados con el bajo, incluido el hermano de McCartney, Mike; así como amigo y artista Klaus Voormann, que conocía a los Beatles desde el principio; y colaboradores como Elvis Costello; Junto con los fanáticos, expertos y periodistas detrás del proyecto Lost Bass que se embarcaron en una misión para rastrear el bajo y el rescate y restaurarlo.

McCartney había comprado su amado bajo Höfner en 1961, cuando era un desconocido de 18 años, en Hamburgo por £ 30. Fue a su lado durante todo el nacimiento de los Beatles, pero a principios de la década de 1970, desapareció, y se pensó que estaba perdido para siempre.

Emily Jeal, jefe de documentales de largometrajes de Passion Pictures, dijo: «Desde sus comienzos, sabíamos que ‘The Beatle and the Bass’ era exactamente el tipo de historia distintiva, emocional y edificante que nos encanta contar».

«Trabajar con Arthur Cary y BBC Arena para traer la inolvidable historia del bajo Lost de Paul McCartney a la pantalla es un verdadero privilegio», dijo Jeal.

Ceire Clark, vicepresidente de adquisiciones no escritas de Fremantle, dijo: «Esta notable historia nos lleva a un viaje verdaderamente global, que abarca décadas y continentes».

«El documental ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de la música, con acceso al propio McCartney y a aquellos que presenciaron el ascenso de los Beatles desde el principio», dijo Clark, y agregó que Fremantle estaba «orgulloso de ser parte de un proyecto que celebra el poder duradero de la música y la narración de narraciones para conectar a las personas de todo el mundo».

«The Beatle and the Bass» es una producción de Passion Pictures, en asociación con Footprint Media

Asociación. Los productores ejecutivos son Jeal y Hamish Fergusson. Los productores asociados son Scott Jones y Naomi Jones.

McCartney también es el tema del documental de video Amazon Prime de Morgan Neville «Man on the Run», que se estrenó en Telluride y analiza su fama de carrera después de Beatles.