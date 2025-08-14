La saga de espías universitaria compartida de Bollywood toma una nariz en picada

Ayan mukerji‘s «Guerra 2«, La secuela de» War «(2019) y la sexta entrada en el universo de espía interconectado de Yash Raj Films, ofrece a sus estrellas de pantalla más grandes presentaciones de la vida. Sin embargo, les niega mucho debajo de la superficie, y en el proceso, no puede imbuir su acción dispersa con estacas humanas más allá del jingoismo.

La bonanza cruzada se desarrolla a través de flashbacks demasiado complicados de muñecas rusas, en un esfuerzo por agregar combustible al enfrentamiento entre sus principales estrellas: el pilar de Bollywood Hrithik Roshan y superestrella telugu NT Rama Rao Jr. (o Junior NTR) de la fama «RRR», en su debut en hindi. Roshan repite su papel de «War», como el antiguo francotirador de Raue Raw (Investigación y Análisis) Kabir Dhaliwal, un hombre tan profundo que ahora es un mercenario notorio. Mientras tanto, NTR juega su igual y opuesto como el Mayor Vikram Chelapathi, un oficial de deber encargado de cazar a Kabir cuando parece que puede haberse unido a una coalición terrorista, la sombra y tipo Kali, compuesta por empresarios ricos de toda Asia.

La presencia en duelo de Roshan y NTR es el punto de venta clave de la película. Cuando cada hombre aparece por primera vez, empuñando una katana y enganchando un paseo en un dron militar, respectivamente, su estatura por sí sola siente que vale la pena el precio de la admisión. Desafortunadamente, a medida que avanza «War 2», ese valor se desploma. Si su predecesor carecía de un elemento clave de la película de acción dos-Hander, era la falta de química entre Roshan y el anterior Tiger Shroff, para el cual «War 2» intenta competir en exceso. Lamentablemente, termina con un facsímil vacío de bromance en pantalla, ya que los frenemies poco probables agarran el estilo de «depredador», pero miran a la distancia como si nunca hubieran compartido un set.

Una película como «War 2» generalmente se beneficia de una acción que es de dibujos animados o completamente basados en la base, atrae vítores y risas, o winces y palpitaciones del corazón. Pero más allá de la escena introductoria de cada hombre, donde hacen que matar a los secuaces parezca fácil, tal vez demasiado fácil, la acción cae en un valle extraño sin peso entre estos dos extremos, gracias a su falta de geografía, su CGI malformado y algunas rampas de velocidad en poca velocidad. Es genial mirar desde la distancia, pero nunca evoluciona o atrae.

La trama inicialmente tiene un peso emocional, como el mentor de Kabir de la película anterior, el coronel Sunil Luthra (Ashutosh Rana), se convierte en el próximo objetivo de Kali, en camino a planes más ambiciosos. También se presenta a la hija de Luthra Kavya, un comandante de ala interpretado por una Kiara Advani excepcionalmente simple, un personaje que termina fuera de juego para gran parte de la película, y negó la catarsis significativa, a pesar de su inversión personal en la historia. Hay largos estiramientos donde parece que nadie en la pantalla tiene ningún motivo o ideología coherente, ya que el guión de Shridhar Raghavan llena estos espacios en blanco. La técnica de referencia de la película es exhaustivamente largos flashbacks destinados a explicar retroactivamente el tejido conectivo que, al menos, debería haber sido insinuado a través del rendimiento. Pero con la excepción de NTR, que lleva una intensidad ambiciosa a un papel bidimensional, los actores juegan en gran medida emociones singulares y sin complicaciones acorde una producción de la escuela secundaria: ¡feliz! ¡Enojado! ¡Triste!

Por un lado, esto se ajusta al MO de masa de la serie como una saga de acción de golpes anchos para todas las audiencias, con fondos globales exóticos. Por otro lado, hace que cada intento de persecuciones vehiculares zippy sobre trenes y aviones, o en las peleas de puñeteras alimentadas con testosterona, un espectáculo distante en el mejor de los casos, que vale la pena observar (o tratar de tratar de que la edición a la altura permita que las entradas de las personas con ellas, los superproducentes superproducentes, los que quieran ser más altos a las personas que desean que se encuentren a las hermanas de las personas que desean que sean más alteradas. en el futuro.

El Universo Spy YRF técnicamente comenzó en 2012, con la trilogía «Tiger» liderada por Salman Khan, seguida de la primera entrada de «guerra» de Siddharth Anand, también sobre los supergentes indios que van a Rogue. Sin embargo, la continuidad compartida comenzó en serio con el «Pathaan» de Anand en 2023, un vehículo de regreso para la mega estrella Shah Rukh Khan, que unió retroactivamente las tres series. «War 2» recoge este bastón al introducir nuevos personajes que probablemente serán importantes en el futuro (como el Honcho de cabeza cruda entrante interpretado por Anil Kapoor), pero a pesar de poner esta base logística, la película se siente como un gran paso atrás temáticamente. Mientras que «Tiger» y «Pathaan» hicieron todo lo posible para oponerse al creciente nacionalismo de derecha de la India, en parte al hacer que sus héroes indios se unan (e incluso se enamoren) agentes paquistaníes, las costas de «War 2» en el sentimiento simplista de «India primero».

Sin obligar a sus agentes deshonestos a situaciones complicadas (a la «misión: imposible» de películas), la serie ya no tiene un punto de interés que une su acción. En cambio, los objetivos y las alineaciones cambian en la caída de un sombrero, con un tiempo indebido en la construcción de giros de la trama en reversa, revelando información para la cual el espectador no tiene contexto hasta que están golpeados con una exposición torpe y post facto. Es una tarea, y ciertamente no ayuda que el tiempo de ejecución de casi tres horas presente una docena de clímax diferentes, cada uno con su propio desenlace orquestal, prometiendo un respiro que nunca llega.

En sus momentos más fuertes, «War 2» presenta una fiesta musical divertida (aunque torpemente repentina) entre Kabir y Vikram, interpretado por dos de los bailarines más suaves del cine indio. Sin embargo, ese punto destacado de la película es probablemente el recién llegado joven y eléctrico Hearty Singh, que interpreta a un Vikram más joven en un flashback extendido dirigido a una comprensión de último minuto a los temas centrados en la clase, habla de cómo la falta de la historia central, y es decir, realmente lo son.

Los intentos de la película de elaborar la acción clásica del homoerotismo caen desalentinantemente planos. La intensidad melancólica de Roshan y NTR y los físicos musculares pueden hacer que el público sea a través de la puerta, pero «War 2» tiene poco para mantenerlos emocionados o comprometidos.