La sádica selección nacional de Indonesia es sometida al PHP de Arabia Saudita

VIVA – Equipo Nacional Indonesia no pudo mantener su ventaja en la primera mitad cuando se enfrentó a Arabia Saudita en la cuarta ronda del partido. Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: El embajador de Indonesia participa en la celebración; arde el apoyo a la selección nacional de Indonesia en Qatar



Selección Nacional de Indonesia se adelantó en el minuto 11. Fue Kevin Diks quien puso su nombre en el marcador con un penalti.

Sin embargo, esta ventaja no duró mucho. Picados por un gol rápido, los hombres de Roberto Mancini inmediatamente controlaron el balón y atacaron a la defensa indonesia.

Lea también: Kevin DIks marca un gol y la selección de Indonesia vence a Arabia Saudita



Como resultado, en el minuto 17, Saleh Abu Alshamat anotó un hermoso gol en la esquina inferior izquierda de la portería de Maarten Paes después de burlar a Jay Idzes fuera del área de penalti. Puntuación igual 1-1.

Arabia Saudita se está calentando. La presión continuó y en el minuto 30 un fuerte disparo de Saleh casi duplicó el marcador, pero el balón aún pegó en el travesaño.

Lea también: Este es el enlace de transmisión en vivo del equipo nacional de Indonesia vs Arabia Saudita



El desastre para Indonesia llegó un minuto después. Yakob Sayuri empujó a Feras Albrikan en el área de penalti y el árbitro volvió a señalar el punto penal tras la revisión del VAR.

El propio Albrikan fue el verdugo, batiendo a Paes con un fuerte disparo al centro de la portería. Arabia Saudita se adelantó 2-1 en el minuto 35.

Tras ganar, Arabia Saudita bajó la tensión del partido. Mientras tanto, todavía resulta difícil para la selección indonesia penetrar la línea de defensa saudí. Hasta que finalmente la primera parte terminó con Arabia Saudita ganando 2-1.