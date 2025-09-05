La ruta Kuala Lumpur-Semarang AirAsia es efectiva para operar hoy, consulte la tarifa

Yakarta, Viva – AirAsia Indonesia han comenzado ruta de vuelo International Prime Di Bandara Ahmad Yani Semarang hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, con el propósito de Kuala Lumpur Malasia – Semarang Indonesia y viceversa.

VIVA Monitoreo en la solicitud de boletos, los boletos de Kuala Lumpur a Semarang, que está programado para llegar a Semarang el viernes 5 de septiembre de 2025 a las 10:35 WIB, se ha agotado.

El gerente de comunicación corporativa de Indonesia AirAsia, Agregó Agueng Wibowo, para vuelos de Semarang a Kuala Lumpur a las 11:15 WIB, hasta el jueves 4 de septiembre de 2025, 171 posibles pasajeros de una capacidad total de 180 asientos habían sido ordenados.

«Para el vuelo inaugural, el número de pasajeros es bueno. El interés público es alto. Durante los próximos cinco días, la ocupación ha sido superior al 90 por ciento», dijo Engeng en su declaración, citada el viernes 5 de septiembre de 2025.



[Humas AirAsia] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

En cuanto a la tarifa, de Semarang – Kuala Lumpur, que es RP. 799,000. Pero la tarifa de la ruta opuesta es Kuala Lumpur: Semarang es RM199 o alrededor de RP. 773,000 (suponiendo un tipo de cambio de RP 3,884 por 1 RM)

Gerente General (GM) de Angkasa Pura Branch de Ahmad Yani International Airport Semarang, Fajar Purwawidada dijo que su partido estaba listo para dar la bienvenida al primer vuelo internacional.

Los preparativos que se han realizado incluyen garantizar instalaciones como ascensores, escaleras mecánicas, aires acondicionados, limpieza de baños, lugares de culto, integridad de los inquilinos de MIPYME. También preparó un salón Internacional Concordia.

Se aseguró de que Angkasa Pura también colaboró ​​con la Oficina de Inmigración, Cuarentena y Aduanas en los Servicios de Pasajeros.

«Hacemos dos simulaciones, operaciones y vuelos inaugurales», dijo Ahmad Yani.

Explicó, después de los vuelos internacionales de Semarang: Kuala Lumpur por la mañana y la tarde, el plan también se agregaría por la tarde. Se planea que AirAsia Indonesia celebrará las aerolíneas de Malindo, donde la esperanza se puede realizar en octubre o noviembre de 2025. La ruta a China y Jeddah también se ha convertido en el objetivo porque se considera que tiene grandes oportunidades.

El gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, apreció el vuelo internacional en el aeropuerto Ahmad Yani. Según él, el estatus internacional del aeropuerto Ahmad Yani se ha convertido en una necesidad.

«Esta será la puerta de entrada a los turistas que conducen mejor al crecimiento económico de Java Central», dijo.

(Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang)