La ruta de la seda se estrenará en cines

Milo Productions Inc. y Fathom Entertainment traerán la película animada “Saltadores del tiempo: la ruta de la seda”a los cines el 7 y 8 de febrero.

«Nuestra asociación con Fathom marca un hito trascendental para los narradores musulmanes», dijo en un comunicado el director ejecutivo de Milo Productions, Michael Milo. «Esta película es la realización de un sueño de una década: brindarle a nuestra comunidad la oportunidad de verse a sí mismos y a nuestras historias compartidas reflejadas en la pantalla grande».

“Time Hoppers: The Silk Road” marca el largometraje inaugural de Milo Productions y representa la primera propiedad de animación musulmana en estrenarse en cines a nivel nacional. Basada en un juego de rol, se espera que la película se estrene en el servicio de transmisión Muslim Kids TV en 2026.

La película rinde homenaje a la herencia de la cultura musulmana durante la “Edad de Oro del Islam” y presentará a pioneros musulmanes, incluido el “padre del álgebra” Al-Khwarizmi, el “pionero de la óptica” Ibn Al-Haytham, la astrónoma Maryam Al-Astrolabi y Mansa Musa, mecenas de la ciencia, la educación y las artes.

Además, en la película aparecen voces de destacados académicos y miembros de la comunidad musulmanes-estadounidenses, incluidos Omar Suleiman, Dalia Mogahed y Omar Regan (“Rush Hour 2”, “Five Thirteen”).

Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment, dijo sobre la asociación: «Fathom Entertainment está muy orgulloso de asociarse con Milo Productions y hacer historia al llevar a los cines de EE. UU. ‘Time Hoppers: The Silk Road’, una película animada auténtica y familiar con temática musulmana estadounidense de creadores de contenido musulmanes estadounidenses».

Continuó: “Con una población creciente de aproximadamente 4,5 millones en todo el país, según algunas estimaciones, los musulmanes estadounidenses son una parte importante, pero subrepresentada, del crisol de cultura y fe de nuestro país”.

“Time Hoppers: The Silk Road” también ofrecerá imágenes exclusivas detrás de escena que muestran un vistazo al viaje para unir este proyecto.

Las entradas para “Time Hoppers: The Silk Road” estarán disponibles el 9 de enero en Fathom Entertainment y en las taquillas de los teatros participantes.