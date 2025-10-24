La rupia se fortalece tras la declaración de BI sobre la fuga de capital extranjero y la dependencia de Cadev

Jacarta – Tipo de cambio rupia Frente al dólar estadounidense (EE.UU.), se prevé que seguirá fluctuando, pero cerrará a la baja en las operaciones de hoy.

Según los datos del tipo de cambio al contado interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.645 IDR el jueves 23 de octubre de 2025. La posición de la rupia se debilitó 28 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.617 IDR en las operaciones del miércoles 22 de octubre de 2025.

Mientras tanto, cotizando en el mercado al contado el viernes 24 de octubre de 2025 hasta las 09.07 WIB, la rupia se cotizaba a 16.624 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se fortaleció 5 puntos o 0,03 por ciento con respecto a la posición anterior a 16.629 IDR por dólar estadounidense.

Ilustración de la moneda rupia.

El mercado respondió negativamente al comunicado. Banco Indonesia (BI), que dice que fluir modal extranjero que siguen saliendo de Indonesia les hace seguir dependiendo de ellos reservas de divisas (cadev).

Esto se debe a que la presión sobre los flujos de capital extranjero también altera la estabilidad del tipo de cambio de la rupia frente al dólar de los Estados Unidos.

Desde septiembre de 2025 hasta el 20 de octubre de 2025, las inversiones de cartera registraron salidas netas de 5.260 millones de dólares. Esto ha obligado al Banco de Indonesia a intervenir para estabilizar el tipo de cambio de la rupia.

Esta condición de presión de los flujos de capital extranjero es lo que en última instancia hace que las reservas de divisas de Indonesia sigan disminuyendo en este momento. Como es sabido, la posición de cadev de Indonesia había alcanzado el nivel de 157 mil millones de dólares en marzo de 2025, pero había caído al nivel de 149 mil millones de dólares en septiembre de 2025.

Esto sucedió porque la salida fue demasiado grande, debido a pagos de dividendos, repatriaciones y también de préstamos.

Por lo tanto, BI debe utilizar fondos de reserva de divisas para intervenir en el mercado, tanto en el mercado DNDF como en el mercado NDF, con el objetivo de estabilizar la moneda rupia.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.620 IDR – 16.680 IDR», dijo.