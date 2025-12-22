La rupia se fortalece mientras el Banco Mundial advierte sobre la salud fiscal de Indonesia

Jacarta – tipo de cambio rupia Frente al dólar estadounidense (EE.UU.), se prevé que seguirá fluctuando, pero cerrará a la baja en las operaciones de hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar de los Estados Unidos está en el nivel Rp 16.735 al viernes 19 de diciembre de 2025. La posición de la rupia se debilitó 13 puntos con respecto al tipo anterior de Rp. 16.722 en negociación el jueves 18 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, las operaciones en el mercado al contado el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta las 09.02 WIB, la rupia se realizó a IDR 16.746 por dólar AS. esa posición fortalecer 4 puntos o 0,02 por ciento desde la posición anterior a 16.750 IDR por dólar estadounidense.

El observador económico y del mercado monetario, Ibrahim Assuaibi, afirmó que el Banco Mundial emitió una advertencia sobre la salud fiscal Indonesia a medio plazo. Según sus proyecciones, el déficit presupuestario aumentará constantemente hasta cerca del límite psicológico del 3 por ciento hasta 2027, en consonancia con la disminución del ratio de ingresos estatales y el aumento de la carga de la deuda.

El déficit de la balanza fiscal se situará en el nivel del 2,8 por ciento frente a PDB en 2025 y se mantendrá en 2026. Se prevé que esta cifra continúe ampliándose hasta el 2,9 por ciento del PIB en 2027, casi tocando el umbral de déficit fiscal del 3 por ciento regulado en la Ley Número 17/2003 sobre Finanzas del Estado.

Esta proyección es superior al déficit real en octubre de 2025, que se registró en el 2,0 por ciento del PIB, así como al objetivo de la Ley Presupuestaria de 2026, que fijó el déficit en el 2,7 por ciento. El creciente déficit no puede separarse de una fuerte presión sobre los ingresos del estado.

El Banco Mundial señala que se prevé que la relación entre los ingresos estatales y el PIB caiga del 13,5 por ciento en 2022 a solo el 11,6 por ciento en 2025, antes de mejorar ligeramente al 11,8 por ciento en 2026.

La consecuencia de la disminución de los ingresos y el aumento de los déficits es un aumento del ratio de deuda pública. El Banco Mundial proyecta que el ratio de deuda del Gobierno Central seguirá aumentando en los próximos tres años.

Desde una posición del 39,8 por ciento del PIB en 2024, se estima que el ratio de deuda aumentará al 40,5 por ciento en 2025, al 41,1 por ciento en 2026 y al 41,5 por ciento en 2027. Este aumento en el volumen de deuda se produce en medio del costo aún alto de los fondos.