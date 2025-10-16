La rupia se fortalece en respuesta al plan del gobierno de reducir el IVA para mantener el poder adquisitivo

Jacarta – tipo de cambio rupia Frente al dólar estadounidense (EE.UU.), se prevé que seguirá fluctuando, pero cerrará al alza en las operaciones de hoy.

Lea también: La rupia se fortalece en línea con el optimismo del Gobierno y del FMI respecto de las proyecciones económicas de Indonesia para 2025



Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.577 IDR el miércoles 15 de octubre de 2025. Se registró que la posición de la rupia no se movía del tipo de cambio anterior de 16.577 IDR en las operaciones del martes 14 de octubre de 2025.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el jueves 16 de octubre de 2025 hasta las 09.14 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.568 por dólar AS. Esta posición se fortaleció 8 puntos o un 0,05 por ciento con respecto a la posición anterior a 16.576 IDR por dólar estadounidense.

Lea también: El gobierno abre la oportunidad de reducir el IVA, Purbaya explica los términos y condiciones





Montones de billetes de rupias con varias denominaciones

Ibrahim, observador del mercado monetario, dijo que el gobierno abrió oportunidades para reducir las tasas del Impuesto al Valor Agregado (PPN) el año que viene. Esta opción es una consideración para mantener poder adquisitivo de la gente.

Lea también: La rupia se fortalece después de que el FMI valore a RI por mantener el crecimiento económico



Sin embargo, la opción de reducir el tipo del IVA requiere un estudio más profundo. Este estudio se realizará con mucho cuidado, porque es necesario conocer más claramente el estado de los ingresos estatales, al menos hasta finales de 2025.

De hecho, los tipos del IVA han aumentado gradualmente. De hecho, a principios de este año, el gobierno acaba de aumentar la tasa del IVA al 12 por ciento, desde el 11 por ciento, de conformidad con la Ley (UU) de Armonización de Normas Tributarias (HPP).

Sin embargo, el presidente Prabowo Subianto decidió que el tipo del IVA se mantendría en el 11 por ciento sin cambiar las normas de la Ley HPP. La forma de hacerlo es aplicando un esquema de Imposición Tributaria Básica (DPP) con un valor distinto a 11/12 del precio de venta.

El gobierno sólo implementó un aumento de la tasa del 11 por ciento al 12 por ciento para el impuesto sobre las ventas de artículos de lujo (PPnBM).

Estas regulaciones se establecen en el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 131 de 2024. Varios bienes o servicios de lujo en cuestión incluyen residencias de lujo como casas, apartamentos, condominios y casas adosadas con un precio de venta de 30 mil millones de IDR o más.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró más fuerte en el rango de 16.520 IDR – 16.580 IDR», dijo.