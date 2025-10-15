La rupia se fortalece en línea con el optimismo del Gobierno y del FMI respecto de las proyecciones económicas de Indonesia para 2025

Jacarta – Se prevé que el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero cerró a la baja en las operaciones de hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.577 IDR el martes 14 de octubre de 2025. Se registró que la posición de la rupia se había fortalecido 3 puntos, desde el tipo de cambio anterior de 16.580 IDR el lunes 13 de octubre.

Ilustración de la moneda rupia.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el miércoles 15 de octubre de 2025 hasta las 09.21 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.569 por dólar AS. Esta posición se fortaleció 34 puntos o un 0,20 por ciento con respecto a la posición anterior a 16.603 IDR por dólar estadounidense.

Según Ibrahim, observador del mercado monetario, la economía indonesia mostró una fuerte resiliencia en medio de la agitación global. Las perspectivas económicas nacionales son cada vez más positivas, respaldadas por un crecimiento sólido, una inflación estable y un mejor desempeño de las exportaciones en medio de una tendencia a la baja en las tasas de interés globales.

Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza las proyecciones económicas mundiales, lo que refleja un creciente optimismo. Indonesia es uno de los países que está experimentando una revisión al alza y se prevé que el crecimiento económico en 2025 aumente al 4,8 por ciento, desde el 4,7 por ciento anterior. El gobierno es optimista y cree que la realización puede superar estas proyecciones.

Los últimos datos de la Agencia Central de Estadística (BPS) muestra que la economía indonesia creció un 5,12 por ciento en el segundo trimestre de 2025. Este crecimiento fue impulsado por el consumo de los hogares que aumentó un 5 por ciento, así como por la inversión que creció un 6,99 por ciento.

Sector fabricación Como mayor contribuyente económico, se fortaleció nuevamente con un crecimiento que alcanzó el 5,68 por ciento, convirtiéndose en el más alto desde 2022.

Por otra parte, los resultados de las exportaciones de Indonesia muestran una evolución alentadora. Según datos de Aduanas e Impuestos Especiales hasta agosto de 2025, las exportaciones crecieron un 7,8 por ciento anual, impulsadas principalmente por el procesamiento de minerales y los sectores industriales transformadores, como el níquel y el cobre.

La balanza comercial acumulada de enero a agosto de 2025 incluso aumentó un 52,3 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Esto refleja una competitividad de las exportaciones cada vez más fuerte a pesar de la dinámica de los aranceles comerciales globales.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.600 IDR – 16.650 IDR», dijo.