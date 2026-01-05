La rupia se fortalece en línea con el desempeño expansivo del sector manufacturero de Indonesia en diciembre de 2025

Jacarta – tipo de cambio rupia Frente al dólar estadounidense (EE.UU.), se prevé que seguirá fluctuando, pero cerrará a la baja en las operaciones de hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.725 IDR el viernes 2 de enero de 2026. La posición de la rupia se debilitó 5 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.720 IDR en las operaciones del miércoles 31 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, las operaciones en el mercado al contado el lunes 5 de enero de 2026 hasta las 09.00 WIB, la rupia se realizó a IDR 16.722 por dólar AS. esa posición fortalecer 3 puntos o 0,02 por ciento desde la posición anterior a 16.725 IDR por dólar estadounidense.

El observador económico y del mercado monetario, Ibrahim Assuaibi, dijo, sector fabricación Indonesia registró otro desempeño expansivo en diciembre de 2025, respaldado por mejoras pedido nuevo.

«Esta condición muestra que la actividad manufacturera continúa creciendo a pesar de que el ritmo de expansión se está desacelerando», dijo Ibrahim en su investigación diaria, el lunes 5 de enero de 2025.

S&P Global registró el índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero de Indonesia en 51,2 en diciembre, frente a 53,3 en noviembre. A pesar de la caída, el PMI manufacturero todavía está por encima del umbral neutral de 50,0, lo que indica que se han producido mejoras en la salud del sector manufacturero durante cinco meses consecutivos hasta finales de año.

La compañía registró un nivel moderado de expansión en orden nuevo crecimiento, empleo y actividad adquisitiva, aunque la producción sólo aumentó marginalmente debido al impacto de la escasez de materias primas. De cara a 2026, el optimismo entre los actores empresariales es cada vez más fuerte y ha alcanzado el nivel más alto desde septiembre.

El principal impulsor de la expansión provino del aumento de nuevos pedidos que continuó hasta el quinto mes. Aunque el ritmo de crecimiento de la demanda se desaceleró, la compañía informó que los lanzamientos de nuevos productos y el creciente número de clientes fueron los principales factores en el aumento de las ventas.

Sin embargo, esta mejora se vio respaldada principalmente por el mercado interno, mientras que los nuevos pedidos de exportación volvieron a disminuir durante 4 meses consecutivos.

Junto con el aumento de la demanda, la actividad productiva también siguió creciendo durante dos meses consecutivos. Sin embargo, la tasa de aumento de la producción sigue siendo limitada y sólo aumenta marginalmente debido a la escasez de materias primas que experimentan varios productores.