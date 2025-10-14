La rupia se fortalece después de que el FMI valore a RI por mantener el crecimiento económico

Jacarta – Se prevé que el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero cerró a la baja en comercio Hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.580 IDR el lunes 13 de octubre de 2025. Se registró que la posición de la rupia se había fortalecido 5 puntos, desde el tipo de cambio anterior de 16.585 IDR en la negociación del viernes 10 de octubre de 2025.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el martes 14 de octubre de 2025 hasta las 09.05 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.567 por dólar AS. Esta posición se fortaleció 6 puntos o un 0,04 por ciento con respecto a la posición anterior a 16.573 IDR por dólar estadounidense.



Ilustración de la moneda rupia.

Money Market Observer, dijo Ibrahim, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su agradecimiento por el éxito del gobierno indonesio a la hora de mantener crecimiento económico que sigue siendo alto en medio de la incertidumbre global.

El FMI considera que Indonesia es uno de los puntos brillantes en medio de los cambios estructurales que han afectado a la economía mundial, incluidos los cambios geopolíticos, los avances tecnológicos y la dinámica demográfica global.

El FMI considera que la reforma institucional, el establecimiento de la institución de gestión de inversiones Danantara, la transformación de los recursos naturales (SDA), así como las políticas de apoyo a la liquidez, son factores importantes para mantener la resiliencia de la economía nacional.

Aparte de eso, el éxito del gobierno en reducir el malestar público y las políticas fiscales favorables al crecimiento, manteniendo al mismo tiempo la disciplina fiscal, también agrega valor al liderazgo económico de Indonesia.

El compromiso del gobierno de mantener la disciplina fiscal queda demostrado por el déficit del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) que se mantiene por debajo del 3 por ciento y la relación de deuda por debajo del 60 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Este paso es parte de la estrategia de gestión de efectivo para mantener la liquidez del efectivo estatal, de modo que siga siendo segura de acuerdo con los principios de disciplina fiscal pero siga siendo productiva para impulsar la economía.

Mientras tanto, la prioridad a corto plazo del gobierno es lograr un mayor crecimiento económico, así como restaurar el sentimiento público positivo.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.570 IDR – 16.620 IDR», dijo.