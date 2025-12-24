La rupia se fortalece después de que BI informara un alto nivel de crédito «inactivo» por parte de los bancos

Jacarta – tipo de cambio rupia Frente al dólar estadounidense (EE.UU.), se prevé que seguirá fluctuando, pero cerrará a la baja en las operaciones de hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense estaba en el nivel de 16.790 IDR el martes 23 de diciembre de 2025. La posición de la rupia se debilitó 17 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.773 IDR en las operaciones del lunes 22 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, las operaciones en el mercado al contado el miércoles 24 de diciembre de 2025 hasta las 09.25 WIB, la rupia se realizó a IDR 16.774 por dólar AS. esa posición fortalecer 13 puntos o 0,08 por ciento desde la posición anterior a 16.787 IDR por dólar estadounidense.

Ilustración de la moneda rupia.

Observador economía y el mercado monetario, dijo Ibrahim Assuaibi, el Banco de Indonesia (BI) había revelado la causa crédito ‘inactivo’ que no ha sido distribuido bancario (préstamo no desembolsado), que alcanza los 2.500 billones de IDR a noviembre de 2025.

Esto se debe a que la demanda de crédito no es actualmente tan fuerte como se esperaba. La razón es que las corporaciones todavía están esperando y observando en medio de la incertidumbre económica, mientras que el sector de los hogares todavía se abstiene de solicitar créditos de consumo, porque todavía no están seguros de las condiciones económicas futuras.

«Desde el lado de la oferta, el banco central ha proporcionado muchos incentivos a los bancos. Sin embargo, el lado de la demanda todavía necesita ser alentado», dijo Ibrahim en su declaración del miércoles 24 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) considera que el crecimiento de los préstamos no desembolsados ​​sigue siendo alto, lo que indica que todavía hay margen para retiros de créditos en el futuro, que los deudores pueden utilizar para expandir sus negocios.

Con grandes compromisos crediticios o financieros, existe la posibilidad de una mayor realización del crédito en el futuro. Esto está influenciado por la mejora de las condiciones económicas y el aumento de la confianza empresarial.

Con esta posición, se considera que el sector bancario nacional todavía tiene espacio para apoyar el financiamiento productivo, siempre y cuando vaya acompañado de un enfoque cuidadoso de los riesgos y la dirección de la política económica futura.

La recuperación de varios sectores económicos, así como el apoyo óptimo de las políticas fiscales y monetarias, también aumentarán el efecto multiplicador sobre el consumo de los hogares y la inversión empresarial.