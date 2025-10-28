La rupia se fortalece a pesar de que el índice de confianza del consumidor cae en septiembre de 2025

Jacarta – tipo de cambio rupia Frente al dólar estadounidense (EE.UU.), se prevé que seguirá fluctuando, pero cerrará a la baja en las operaciones de hoy.

Según datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.628 IDR el lunes 27 de octubre de 2025. La posición de la rupia fortalecer 2 puntos con respecto al tipo de cambio anterior a 16.630 IDR en la negociación del viernes 24 de octubre de 2025.

Mientras tanto, cotizando en el mercado al contado el martes 28 de octubre de 2025 hasta las 09.12 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.618 por dólar AS. Esta posición se fortaleció en 3 puntos o 0,02 por ciento desde la posición anterior al nivel de IDR 16.621 por dólar estadounidense.

Los economistas predicen economía Indonesia en el tercer trimestre de 2025 creció un 4,9 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025 del 5,12 por ciento interanual (interanual). La desaceleración del crecimiento económico proyectada está más influenciada desde el lado interno, como lo reflejan los Índice de confianza del consumidor en septiembre de 2025, que se registró que disminuyó en comparación con el mes anterior.

Los hechos ocurridos a finales de agosto de 2025 también tuvieron un impacto en la confianza del consumidor interno. Aunque no especificó los acontecimientos en cuestión, el desempeño de las exportaciones en el tercer trimestre de 2025 siguió siendo bastante sólido.

Mientras tanto, para el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento económico nacional aumentará en comparación con el tercer trimestre de 2025. Además de los factores estacionales, a saber, un gasto público más rápido en el trimestre, el gobierno también distribuyó el exceso de saldo presupuestario (SAL) en el paquete de estímulo económico.

Se prevé que en 2025 la economía nacional crecerá un 5 por ciento. Y se espera que el crecimiento económico de Indonesia se recupere por encima del 5 por ciento el próximo año, considerando las condiciones globales que continúan mejorando, como la guerra comercial y el sentimiento geopolítico en Europa entre Rusia y Ucrania.

Mientras tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida como OCDE, elevó la proyección de crecimiento económico de Indonesia al 4,9 por ciento o más en comparación con la proyección de junio de 2025 de sólo el 4,7 por ciento.

El aumento en la proyección de la OCDE fue provocado por las medidas adoptadas por BI para comenzar a adoptar políticas pro-crecimiento, al relajar la política monetaria y seguir acelerándose el desempeño de la inversión.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.620 IDR – 16.650 IDR», dijo.