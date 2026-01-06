La rupia se debilita tras la publicación del superávit de la balanza comercial de Indonesia en noviembre de 2025

Jacarta – tipo de cambio rupia frente al dólar estadounidense (COMO) se prevé que continúe fluctuando, pero está cerrado debilitado en comercio hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.748 IDR el lunes 5 de enero de 2026. La posición de la rupia se debilitó 23 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.725 IDR en las operaciones del viernes 2 de enero de 2026.

Mientras tanto, las operaciones en el mercado al contado el martes 6 de enero de 2026 hasta las 09.13 WIB, la rupia se negoció a IDR 16.744 por dólar AS. Esta posición se debilitó en 4 puntos o 0,02 por ciento con respecto a la posición anterior en Rp. 16.740 por dólar estadounidense.



Ilustración de la moneda rupia.

El observador económico y del mercado monetario, Ibrahim Assuaibi, dijo que la Agencia Central de Estadísticas (BPS) anunció la balanza comercial de Indonesia. superávit US$ 2.660 millones a noviembre de 2025.

Así, Indonesia registró un superávit comercial durante 67 meses consecutivos desde mayo de 2020. Esta realización fue superior a la realización de la balanza comercial del mes anterior o de octubre de 2025, de 2.390 millones de dólares EE.UU.

Indonesia registró exportaciones en noviembre de 2025 que alcanzaron los 22.520 millones de dólares EE.UU., o un descenso del 6,6 por ciento interanual (interanual) en comparación con noviembre de 2024. La disminución de las exportaciones se debió a una disminución de las exportaciones no relacionadas con el petróleo y el gas, a saber, combustibles minerales, grasas vegetales y hierro/acero.

Mientras tanto, el valor de las importaciones en noviembre de 2025 alcanzó los 19.860 millones de dólares, o un 0,46 por ciento menos (interanual) en comparación con noviembre de 2024. Mientras tanto, la balanza comercial de bienes registró un superávit de 2.660 millones de dólares.

Sin embargo, Ibrahim dijo que el superávit comercial de Indonesia en 2026 corre el riesgo de reducirse. Esto se debe a que el superávit de noviembre de 2025 estará respaldado por un superávit de productos básicos distintos del petróleo y el gas de 4.640 millones de dólares, siendo el principal superávit los productos básicos que aportan las grasas y los aceites vegetales animales, luego los combustibles minerales y el hierro y el acero.

Anteriormente, el consenso de los economistas proyectaba que el superávit de la balanza comercial de Indonesia continuaría en noviembre de 2025 o 67 meses consecutivos. Se prevé que el superávit aumentará en comparación con el mes anterior.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.740 IDR – 16.770 IDR», dijo.

Para obtener información, funcionarios estadounidenses confirmaron que Maduro había sido detenido durante redadas del fin de semana en Caracas y trasladado en avión a Estados Unidos para enfrentar cargos penales de larga data. La operación marcó la intervención estadounidense más directa en Venezuela en décadas y provocó la condena de varios países. Mientras tanto, los inversores evalúan las implicaciones para los mercados energéticos y la estabilidad regional.