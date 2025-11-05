La rupia se debilita tras la publicación de los datos de inflación y antes de la publicación económica del tercer trimestre de 2025

Jacarta – tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.724 IDR el martes 4 de noviembre de 2025. La posición de la rupia se debilitó 60 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.664 IDR en las operaciones del lunes 3 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el miércoles 5 de noviembre de 2025 hasta las 09.05 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.735 por dólar AS. Esta posición se debilitó en 27 puntos o 0,16 por ciento desde la posición anterior al nivel de 16.708 IDR por dólar estadounidense.

Informes BPS, nivel inflación Octubre de 2025 alcanzó el 0,28 por ciento m mensual, también conocido como mes a mes (mtm), frente a la posición en septiembre de 2025, que valía el 0,21 por ciento.

Sobre una base anual, Indonesia registró una inflación del 2,86 por ciento interanual (interanual) en octubre de 2025, frente a septiembre de 2025 con una inflación del 2,65 por ciento (interanual). En el año calendario o en lo que va del año (ytd), la inflación fue del 2,10 por ciento.

El grupo de gasto o factor que más contribuye a la inflación en octubre de 2025 es el grupo de cuidado personal y otros servicios con una inflación del 3,05 por ciento y una contribución a la inflación del 0,21 por ciento.

El producto básico dominante que impulsa la inflación en este grupo son las joyas de oro, con una contribución a la inflación del 0,21 por ciento.

Mientras tanto, los productos alimenticios, bebidas y tabaco registraron una inflación del 0,28 por ciento y contribuyeron a la inflación del 0,28 por ciento. Los productos que impulsan la inflación en este grupo son los chiles rojos, con una contribución a la inflación del 0,60 por ciento, los huevos de gallina de pura raza, que contribuyen con el 0,04 por ciento a la inflación, y la carne de pollo de pura raza, con una contribución a la inflación del 0,02 por ciento.

Luego, la Agencia Central de Estadísticas (BPS) anunciará los datos. crecimiento económico trimestre III-2025 hoy. El consenso de los economistas proyecta un crecimiento económico del 5 por ciento (interanual) en el tercer trimestre de 2025. Esta cifra está en línea con las estimaciones del gobierno, que también están en el rango del 5 por ciento.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.700 IDR – 16.750 IDR», dijo.