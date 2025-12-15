La rupia se debilita mientras el gobierno prepara una política especial para restaurar Aceh y Sumatra

Jacarta – Tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.652 IDR el viernes 12 de diciembre de 2025. La posición de la rupia se fortaleció 16 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.668 IDR en las operaciones del jueves 11 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el lunes 15 de diciembre de 2025, hasta las 09.06 WIB, la rupia se negoció a 16.651 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó en 5 puntos o 0,03 por ciento con respecto a la posición anterior en Rp. 16.646 por dólar estadounidense.

Ilustración de la moneda rupia.

El observador económico y del mercado monetario, Ibrahim Assuaibi, afirmó: gobierno actualmente preparando política Economía especial para la recuperación post-desastre en Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra.

Este paquete de política económica está en consonancia con la dirección del Presidente Prabowo Subianto. Mientras tanto, el gobierno está preparando una serie de paquetes de política económica, como cancelaciones y reestructuraciones para los deudores del Crédito Empresarial Popular (KUR).

Esta política es un esfuerzo para evitar un aumento en las solicitudes de garantía de crédito de KUR. En consecuencia, la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) dictará reglamentos. Además, también se proporciona ayuda a los trabajadores y empresas afectados por el desastre.

El gobierno cancelará las deudas de cotización laboral de BPJS y las multas de las empresas afectadas por el desastre. El gobierno también simplificará el proceso de desembolso de reclamaciones para los trabajadores afectados, como las reclamaciones de Seguro de Vejez (JHT), Seguro de Defunción (JKM), Seguro de Accidentes de Trabajo (JKK) y Garantía de Pensiones (JP).

Está previsto que la próxima semana se anuncien una serie de paquetes especiales de política económica para las zonas afectadas por desastres, y se están preparando paquetes de estímulo para mantener la estabilidad y estimular la economía en las zonas afectadas.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.640 IDR – 16.700 IDR», dijo.

A título informativo, las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 6 de diciembre aumentaron a 236.000, un fuerte salto con respecto a la cifra revisada al alza de la semana anterior de 192.000, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. Los datos de empleo más débiles de lo esperado pesaron sobre el dólar estadounidense.