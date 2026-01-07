La rupia se debilita influenciada por la crisis venezolana y los informes de inflación en Yakarta

JacartaVIVA – tipo de cambio rupia contra el dolar Americano Se prevé que Estados Unidos (EE.UU.) siga fluctuando, pero está cerrado debilitado en el comercio actual.

Lea también: Trump: Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos



Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.762 IDR el martes 6 de enero de 2026. La posición de la rupia se debilitó 14 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.748 IDR en las operaciones del lunes 5 de enero de 2026.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el miércoles 7 de enero de 2026, hasta las 09.01 WIB, la rupia se negoció a 16.761 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó en 3 puntos o 0,02 por ciento con respecto a la posición anterior en Rp. 16.758 por dólar estadounidense.

Lea también: Precio del oro de hoy, 6 de enero de 2026: los productos Antam se disparan y caen libremente a nivel mundial





Montones de billetes de rupias con varias denominaciones

El observador económico y del mercado monetario, Ibrahim Assuaibi, dijo que la Agencia Central de Estadísticas (BPS) de DKI Yakarta afirmó que la inflación en Yakarta a lo largo de 2025 estuvo bajo control en un 2,63 por ciento desde el objetivo de 2,5 +/- 1 por ciento. Los sectores que contribuyen a las cifras de inflación siguen dominados por los sectores de alimentos, bebidas y tabaco.

Lea también: Los precios de los chiles y los huevos de gallina han bajado; consulte la lista de precios de otros productos básicos



La inflación interanual (ia) se produce debido a un aumento precio productos básicos, como lo indica el aumento del índice de precios de varios grupos de gasto. El aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es de 105,69 en diciembre de 2024, a 108,47 en diciembre de 2025.

La inflación interanual (interanual) se produjo debido a un aumento en los precios de las materias primas, como lo indica un aumento en el índice de precios para varios grupos de gastos, a saber, los grupos de alimentos, bebidas y tabaco en un 3,67 por ciento.

Luego, el grupo de ropa y calzado fue del 0,56 por ciento, y el grupo de vivienda, agua, electricidad y combustibles domésticos fue del 3,22 por ciento.

Además, el grupo de equipos, herramientas y mantenimiento rutinario del hogar fue del 0,47 por ciento. El grupo de salud también aumentó un 2,08 por ciento, al igual que el grupo de transporte un 0,71 por ciento, el grupo de recreación, deportes y cultura aumentó un 0,88 por ciento, el grupo de educación un 2,16 por ciento, el grupo de provisión de alimentos y bebidas/restaurantes un 0,83 por ciento y el grupo de cuidado personal y otros servicios un 11,89 por ciento.

Aparte de eso, el cambio del año escolar académico, la celebración de las Fiestas Religiosas Nacionales (HKBN), el aumento del precio de las joyas de oro en línea con los precios mundiales del oro que continúan aumentando a lo largo del año, así como una serie de otros eventos, también influirán en los movimientos de la inflación en Yakarta a lo largo de 2025.