La rupia se debilita en medio del optimismo del gobierno sobre la economía en el tercer trimestre de 2025

Jacarta – Se prevé que el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero cerró al alza en las operaciones de hoy.

Lea también: Más popular: Incentivos híbridos reforzados, Nissan GTR R35 y exportaciones de Mitsubishi



Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.585 IDR el viernes 10 de octubre de 2025. Se registró que la posición de la rupia se había debilitado 51 puntos, desde el tipo de cambio anterior de 16.534 IDR en la negociación del jueves 9 de octubre de 2025.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el lunes 13 de octubre de 2025 hasta las 09.03 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.588 por dólar AS. Esta posición se debilitó en 18 puntos o 0,11 por ciento desde la posición anterior al nivel de 16.570 IDR por dólar estadounidense.

Lea también: Mitsubishi gana exportaciones de automóviles CKD



Money Market Observer, dijo Ibrahim, las estimaciones del gobierno crecimiento económico en el tercer trimestre de 2025 podría alcanzar entre el 5 y el 5,1 por ciento interanual (interanual), porque todavía está respaldado por exportar.

Lea también: OJK: La financiación crediticia contra los usureros alcanza los 46,71 billones de IDR



No sólo eso, a finales del tercer trimestre de 2025, concretamente en septiembre, el gobierno ha colocado 200 billones de IDR en fondos bancarios para estimular crédito al sector real con la esperanza de aumentar directamente la actividad crediticia.

En el cuarto trimestre de 2025, el gobierno se muestra más optimista sobre el objetivo de crecimiento en línea con el desempeño positivo de las exportaciones y el PMI en un nivel que sigue siendo expansivo, a pesar de la desaceleración en septiembre de 2025.

Esta desaceleración se verá compensada posteriormente por la distribución de estímulos económicos, que se espera estimulen la economía de la comunidad. Además, el gobierno ha distribuido ocho programas de paquetes de aceleración económica, incluidos programas de pasantías e incentivos fiscales sobre la renta final para las mipymes.

El gobierno sigue siendo optimista sobre el objetivo general de crecimiento económico para 2025 del 5,2 por ciento (interanual). Aunque las predicciones de varias instituciones internacionales son sólo del 4,7 al 4,8 por ciento.

Estas instituciones solo brindan retroalimentación, mientras que las estimaciones del gobierno se basan en las políticas que se han implementado.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró más fuerte en el rango de 16.520 IDR – 16.570 IDR», dijo.