La rupia se debilita en medio de especulaciones de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en diciembre de 2025

Jacarta – Tipo de cambio rupia Frente al dólar estadounidense (EE.UU.), se prevé que seguirá fluctuando, pero cerrará al alza en las operaciones de hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.666 IDR el lunes 10 de noviembre de 2025. La posición de la rupia se fortaleció 38 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.704 IDR en las operaciones del viernes 7 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, cotizando en el mercado al contado el martes 11 de noviembre de 2025 hasta las 09.14 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.701 por dólar AS. esa posición debilitado 47 puntos o 0,28 por ciento desde la posición anterior a 16.654 IDR por dólar estadounidense.

Tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense

Todavía se especula que La Reserva Federal voluntad cortar tasa de interés en 25 puntos básicos (pb) en diciembre de 2025, especialmente después de una serie de datos débiles del sector privado sobre el mercado laboral la semana pasada.

Los datos de empleo de Challenger mostraron que Estados Unidos experimentó su peor ola de despidos en unos 20 años en octubre de 2025. Los datos aumentaron las especulaciones de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés para evitar una mayor debilidad del mercado laboral.

Los operadores estiman que hay un 61,9 por ciento de posibilidades de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en diciembre de 2025, según CME Fedwatch.

La confianza del mercado también se vio favorecida por la votación del Senado a favor de avanzar con el proyecto de ley de financiación, que se espera ponga fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos. El Senado votó 60-40 para considerar el proyecto de ley de gastos y realizará una votación final en los próximos días.

Este proyecto de ley marca el fin del obstruccionismo demócrata en el Senado, que fue en gran medida responsable del cierre del gobierno que aún continúa hoy.

También se espera que el fin del cierre del gobierno abra la puerta a la publicación de otros datos económicos de Estados Unidos en los próximos días.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró más fuerte en el rango de 16.600 IDR – 16.660 IDR», dijo.