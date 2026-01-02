La rupia se debilita en el comercio de principios de año, los observadores destacan los desafíos económicos de Indonesia en 2026

Jacarta – Tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.720 IDR el miércoles 31 de diciembre de 2025. La posición de la rupia se fortaleció 62 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.782 IDR en las operaciones del lunes 29 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, las operaciones en el mercado al contado el viernes 2 de enero de 2026 hasta las 09.06 WIB, la rupia se realizó a IDR 16.698 por dólar AS. Esta posición se debilitó 11 puntos o un 0,07 por ciento con respecto a la posición anterior de Rp. 16.709 por dólar estadounidense.



Ilustración del dinero de la rupia. Foto : pixabay.com/WonderfulBali

Observador economía y los mercados monetarios, dijo Ibrahim Assuaibi, no muy lejos del 5 por ciento es una cifra razonable para el crecimiento económico nacional en 2026, a pesar de que esta proyección muestra estabilidad económica. doméstico.

Por tanto, el gobierno no depende sólo del consumo de los hogares como motor crecimiento nacional, pero la inversión también sigue aumentando. Esto es para que pueda abrir nuevas oportunidades de empleo, de modo que pueda impulsar el crecimiento económico.

Mientras tanto, los desafíos económicos que tenemos por delante siguen siendo bastante difíciles, considerando que los acontecimientos geopolíticos globales y la dinámica de la fragmentación del comercio internacional todavía son difíciles de predecir.

Mientras tanto, la recuperación económica interna de Indonesia todavía no es óptima, debido a la presión sobre los precios de los productos básicos alimentarios y energéticos y el poder adquisitivo de la gente aún no se ha recuperado por completo.

Además, Indonesia también tiene una gran dependencia de las importaciones, desde bienes de capital hasta alimentos, por lo que las divisas del país vuelven a fluir hacia el exterior. Estos diversos factores hacen que los fundamentos económicos de Indonesia sean relativamente más vulnerables en comparación con otros países de la región del Sudeste Asiático, reduciendo así la competitividad de Indonesia.

Para superar estos desafíos, su partido está alentando el fortalecimiento de los fundamentos económicos internos al no colocar toda la carga del crecimiento únicamente en el poder adquisitivo de las personas.

El gasto público debe desempeñar un papel más eficaz a la hora de producir múltiples impactos en la economía popular, mientras que el sector exportador debe desarrollarse para producir más productos básicos de alto valor añadido.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.680 IDR – 16.710 IDR», dijo.