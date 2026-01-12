La rupia se debilita eclipsada por la geopolítica global y las tendencias de debilitamiento en el primer trimestre de 2026

Jacarta – tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.834 IDR el viernes 9 de enero de 2026. La posición de la rupia se debilitó 33 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.801 IDR en las operaciones del jueves 8 de enero de 2026.

Mientras tanto, las operaciones en el mercado al contado el lunes 12 de enero de 2026 hasta las 09.00 WIB, la rupia se negoció a IDR 16.847 por dólar AS. Esta posición se debilitó 28 puntos o un 0,17 por ciento con respecto a la posición anterior de Rp. 16.819 por dólar estadounidense.



Ilustración del dinero de la rupia. Foto : pixabay.com/WonderfulBali

Observador economía y el mercado monetario, dijo Ibrahim Assuaibi, en la próxima semana la rupia tiene el potencial de debilitarse hasta cerca del nivel de Rp. 16.900 por dólar estadounidense (EE.UU.).

Dijo que la dinámica y la agitación geopolítica global que aún está en curso, tiene un impacto significativo en la estabilidad económica global e interna.

Sin embargo, Ibrahim dijo que aunque la rupia estaba bajo presión, las reservas de divisas de Indonesia en realidad habían aumentado.

Según él, esto indica que el Banco de Indonesia (BI) no es demasiado agresivo al intervenir en el mercado de divisas, tanto a través de instrumentos nacionales no entregables a plazo (DNDF) como a través de instrumentos no entregables a plazo (NDF) en el mercado internacional.

Teniendo en cuenta las condiciones actuales, Ibrahim dijo que es muy probable que en el primer trimestre la rupia pueda alcanzar los 17.000 IDR por dólar estadounidense, y esto es algo que requiere mucha atención.

Ibrahim también recordó que la fuerte presión económica mundial y los riesgos geopolíticos seguirán siendo los principales factores que eclipsarán el movimiento de la rupia.

En estas condiciones, Ibrahim proyecta que la rupia en el primer trimestre de 2026 seguirá en una tendencia debilitada.

«Por lo tanto, los actores del mercado deben estar alerta a la volatilidad del tipo de cambio en el futuro cercano», dijo.