La rupia se debilita después de que el Banco Central mantuviera la tasa BI en 4,75 por ciento

Jacarta – Tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio al contado interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.617 IDR el miércoles 22 de octubre de 2025. La posición de la rupia se debilitó 28 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.589 IDR en las operaciones del martes 21 de octubre de 2025.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el jueves 23 de octubre de 2025 hasta las 09.13 WIB, la rupia se negoció al nivel de IDR 16.638 por dólar AS. Esta posición se debilitó en 53 puntos o 0,32 por ciento desde la posición anterior al nivel de 16.585 IDR por dólar estadounidense.

Gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjiyo

Bank Indonesia (BI) decidió mantener tasa de interés referencia o BI-Rate en el nivel del 4,75 por ciento en la Reunión de la Junta de Gobernadores (RDG), que se celebró los días 21 y 22 de octubre de 2025.

No sólo el tipo de interés de referencia o tipo BI, sino que también se mantiene el tipo de interés de la facilidad de depósito en el nivel del 3,75 por ciento y el tipo de interés de la facilidad de préstamo en el nivel del 5,50 por ciento.

Esta decisión es consistente o está en línea con las estimaciones de inflación para 2025 y 2026, que se mantendrán bajas dentro del objetivo del 2,5 por ciento +/- 1 por ciento. Esfuerzos para mantener la estabilidad del tipo de cambio de la rupia de acuerdo con sus fundamentos, en medio de una incertidumbre global aún alta y sinergia para ayudar a fortalecer el crecimiento económico.

En el futuro, BI continuará monitoreando la efectividad de la transmisión de la política monetaria laxa que se ha adoptado, las perspectivas de crecimiento económico e inflación, así como la estabilidad del tipo de cambio de la rupia al utilizar el espacio para reducir la tasa de interés o BI-Rate.

BI también fortaleció las políticas macroprudenciales para alentar aún más tasas de interés más bajas, aumentar la liquidez y aumentar el crecimiento del crédito financiero para lograr un mayor crecimiento económico.

Las políticas de los sistemas de pagos también están dirigidas a fomentar el crecimiento económico, mediante la expansión de los pagos digitales, el fortalecimiento de la estructura de la industria de pagos y el fortalecimiento de la capacidad anual de la infraestructura del sistema de pagos.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.580 IDR – 16.610 IDR», dijo.