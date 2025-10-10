La rupia se debilita después de que BI anunciara una disminución de las reservas de divisas en septiembre de 2025

Jacarta – Se prevé que el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero cerró a la baja en las operaciones de hoy.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.534 IDR el jueves 9 de octubre de 2025. Se registró que la posición de la rupia se había fortalecido 72 puntos, desde el tipo de cambio anterior de 16.606 IDR en la negociación del miércoles 8 de octubre de 2025.

Mientras tanto, cotizando en el mercado al contado el viernes 10 de octubre de 2025 hasta las 09.12 WIB, la rupia se cotizaba a 16.582 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó 14 puntos o un 0,08 por ciento con respecto a la posición anterior de Rp. 16.568 por dólar estadounidense.



Ilustración de la moneda rupia.

El observador del mercado monetario, Ibrahim dijo: reservas de divisas Indonesia al final Septiembre 2025 registrado en 148,7 dólares EE.UU. mil millonesinferior a la posición a finales de agosto de 2025, que era de 150.700 millones de dólares.

Este desarrollo estuvo influenciado por los pagos de la deuda externa del gobierno. Además, está influenciado por la política de estabilización del tipo de cambio de la rupia. Banco Indonesiaante la incertidumbre que sigue siendo elevada en los mercados financieros mundiales.

La posición de reservas de divisas al cierre de septiembre de 2025 equivale a financiar 6,2 meses de importaciones, o el equivalente a 6,0 meses de importaciones y pago de deuda externa del gobierno. Además, está por encima del estándar internacional de adecuación de alrededor de 3 meses de importaciones.

El Banco de Indonesia evalúa que las reservas de divisas siguen siendo fuertes para respaldar la resiliencia del sector externo, así como para mantener la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero. BI también seguirá aumentando la sinergia con el Gobierno para fortalecer la resiliencia externa, con el fin de mantener la estabilidad económica para apoyar el crecimiento económico sostenible.

De cara al futuro, el Banco de Indonesia cree que la resiliencia del sector externo seguirá siendo fuerte en consonancia con las perspectivas de exportación que se mantienen y la balanza de transacciones financieras y de capital, que se prevé que siga registrando un superávit.

Esto está en consonancia con la percepción positiva de los inversores sobre las perspectivas de la economía nacional y con los rendimientos de las inversiones que siguen siendo atractivos.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.560 IDR – 16.660 IDR», dijo.