La rupia se debilita después de que BI anunciara una disminución de la deuda externa de Indonesia en agosto de 2025

Jacarta – tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.580 IDR el jueves 16 de octubre de 2025. La posición de la rupia se debilitó 3 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.577 IDR en las operaciones del miércoles 15 de octubre de 2025.

Mientras tanto, cotizando en el mercado al contado el viernes 17 de octubre de 2025 hasta las 09.09 WIB, la rupia se cotizaba a 16.593 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó 12 puntos o un 0,07 por ciento con respecto a la posición anterior de Rp. 16.581 por dólar estadounidense.

Ilustración de la moneda rupia.

El observador del mercado monetario, Ibrahim dijo: Banco Indonesia (BI) registra la posición deuda externa (ULN) Indonesia el agosto 2025 por un monto de 431,9 mil millones de dólares, una disminución en comparación con la posición de la deuda externa en julio de 2025 que se registró en 432,5 mil millones de dólares.

Sobre una base anual, BI señaló que la deuda externa de Indonesia en agosto de 2025 creció un 2 por ciento interanual (interanual), desacelerándose en comparación con el crecimiento en julio de 2025 del 4,2 por ciento (interanual).

Esta evolución se debe principalmente a la desaceleración del crecimiento de la deuda externa del sector público y a la contracción del crecimiento de la deuda externa del sector privado. En detalle, ULN gubernamental y ULN privado en el periodo agosto de 2025.

En el caso de la deuda externa pública, el crecimiento se desaceleró. Esta evolución estuvo influida principalmente por la desaceleración del crecimiento de las entradas nodales extranjeras de títulos públicos (SBN), ya que la incertidumbre en los mercados financieros mundiales seguía siendo elevada.

Como uno de los instrumentos de financiación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN), el LSN se gestiona de forma cuidadosa, mensurable y responsable. Su uso continúa dirigido a apoyar el financiamiento de programas prioritarios que fomenten la sostenibilidad y fortalezcan la economía nacional.

Según el sector económico, la deuda externa del gobierno se utiliza, entre otras cosas, para apoyar el sector de servicios de salud y actividades sociales (23,4 por ciento), servicios educativos (17,2 por ciento), administración gubernamental, defensa y seguridad social obligatoria (15,7 por ciento), construcción (12,3 por ciento), transporte y almacenamiento (9 por ciento), así como servicios financieros y de seguros (8 por ciento).

La posición de la deuda externa del gobierno está dominada por la deuda a largo plazo, con una proporción que alcanza el 99,9 por ciento del total de la deuda externa del gobierno.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.580 IDR – 16.620 IDR», dijo.