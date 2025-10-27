La rupia se debilita a pesar de que BI informa un alto crecimiento de la oferta monetaria en septiembre de 2025

Jacarta – tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Lea también: Totalmente absorbido, Purbaya dice que el banco Mandiri propuso una inyección de fondos adicional



Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.630 IDR el jueves 23 de octubre de 2025. La posición de la rupia se fortaleció 15 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.645 IDR en las operaciones del jueves 23 de octubre de 2025.

Mientras tanto, cotizando en el mercado al contado el lunes 27 de octubre de 2025 hasta las 09.27 WIB, la rupia se cotizaba a 16.614 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó en 12 puntos o 0,07 por ciento desde la posición anterior al nivel de IDR 16.602 por dólar estadounidense.

Lea también: ¿Existe un ‘efecto antiguo’? BI revela el impacto de una inversión de 200 billones de IDR en Himbara





Tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense

Banco Indonesia (BI) notas liquidez economía o dinero en circulacion en términos amplios (M2) en septiembre de 2025, creciendo más.

Lea también: Cuidado con el cierre de EE.UU., BI prepara medidas para mantener la estabilidad de la rupia



En el informe de BI se afirma que el crecimiento de M2 ​​en septiembre de 2025 fue del 8,0 por ciento interanual (interanual), superior al crecimiento en agosto de 2025 del 7,6 por ciento (interanual), por lo que se registró en 9.771,3 billones de rupias.

Este desarrollo fue impulsado por el crecimiento de la circulación monetaria estrecha (M1) del 10,7 por ciento (interanual) y del cuasi dinero del 6,2 por ciento (interanual). Luego, la evolución de M2 ​​en septiembre de 2025 estará influenciada por los activos externos netos, la distribución del crédito y los derechos netos ante el gobierno central.

Los activos extranjeros netos en septiembre de 2025 crecieron un 12,6 por ciento (interanual), superior al crecimiento del mes anterior del 10,7 por ciento (interanual), por lo que se registró en 2.085,3 billones de rupias.

La distribución del crédito en septiembre de 2025 creció un 7,2 por ciento (interanual), superior al crecimiento del crédito del mes anterior del 7,0 por ciento (interanual).

Además, los derechos netos al gobierno central crecieron un 6,5 por ciento (interanual), superior al crecimiento en agosto de 2025 del 5,0 por ciento (interanual).

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.600 IDR – 16.650 IDR», dijo.