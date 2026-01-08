La rupia se debilita a medida que el optimismo de Purbaya sobre la economía indonesia en 2026 crece un 6 por ciento

Jacarta – tipo de cambio rupia Se prevé que el dólar estadounidense (EE.UU.) continúe fluctuando, pero está cerrado. debilitado en el comercio actual.

Según los datos del tipo de cambio interbancario del dólar al contado de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense era de 16.785 IDR el miércoles 7 de enero de 2026. La posición de la rupia se debilitó 23 puntos con respecto al tipo de cambio anterior de 16.762 IDR en las operaciones del martes 6 de enero de 2026.

Mientras tanto, al negociarse en el mercado al contado el jueves 8 de enero de 2026, hasta las 09.03 WIB, la rupia se negoció a 16.792 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó en 12 puntos o un 0,07 por ciento con respecto a la posición anterior en Rp. 16.780 por dólar estadounidense.

Observador economía y los mercados monetarios, dijo Ibrahim Assuaibi, las calificaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial y el Banco de Indonesia predicen, crecimiento La economía de Indonesia en 2026 rondará el 5 por ciento.

Sin embargo, el Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa es optimista de que el crecimiento económico de Indonesia pueda alcanzar el 6 por ciento, lo que según él no es difícil de lograr porque su partido ha preparado una serie de estrategias.

Mientras tanto, hay una serie de estrategias para aumentar el crecimiento económico de Indonesia hasta alcanzar el 6 por ciento, una de las cuales es la aceleración presupuestaria. Purbaya quiere que el gasto fiscal se distribuya a principios de año y luego se sincronice con la política monetaria del Banco de Indonesia (BI).

Aparte de eso, el clima empresarial que está empezando a mejorar puede restaurar la confianza de los inversores, incluidos los inversores extranjeros. Esto está en consonancia con la solución de problemas de descongestionamiento o de obstáculos a la inversión o a los negocios. Esta política hace que los inversores extranjeros sean más optimistas sobre este cambio de política.

Purbaya es optimista y cree que con un manejo consistente de este problema mejorará la inversión que llega a Indonesia. Y el gobierno está comprometido a evaluar las regulaciones que alteren el clima de inversión en Indonesia.

«La moneda rupia fluctuó pero cerró a la baja en el rango de 16.780 IDR – 16.810 IDR», dijo.

Para información, el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, afirmó que la actividad empresarial estadounidense sigue siendo sólida, pero esto justifica la necesidad de bajar los tipos de interés. Contrariamente a su opinión, el presidente de la Reserva Federal, Richmond Thomas Barkin, afirmó que el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal se encuentra en un nivel neutral, lo que no estimula ni inhibe la actividad económica.