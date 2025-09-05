La rupia cae al registro de 88.27 debido al dólar y el miedo a la tarifa







El rupia Declinó 15 paise para cerrar en un mínimo histórico de Rs 88.27 (provisional) frente al dólar estadounidense el viernes en medio de una salida sostenida de fondos extranjeros y temor a aranceles adicionales de los Estados Unidos contra la India.

Un débil boblada verde y los precios de los petróleo crudo no pudieron evitar la caída en la unidad local, dijeron los comerciantes de Forex.

En el divisorio interbancario, la rupia se abrió a 88.11 frente al dólar estadounidense y tocó el nivel más bajo de 88.38 antes de finalizar la sesión en una nueva marca de cierre de 88.27 (provisional), disminuyó 15 pisos de su cierre anterior.

La unidad local perdió 10 paise para cerrar en 88.12 frente al dólar estadounidense el jueves. El mínimo previo de todos los tiempos para la rupia contra el dólar estadounidense fue de 88.15 el 2 de septiembre.

«La rupia cayó a su récord de rumores de la administración Trump que impuso aranceles al sector de TI indio, tomando acciones y un par de USD/INR. Sin embargo, a medida que las agencias de noticias negaron el rumor, la rupia se recuperó ligeramente a pesar de que el dólar aún fue una buena oferta de 87.25 niveles», dicen Anil Kumar Bhansali, jefe de tesoro y director ejecutivo de Trastors Llp, dijo.

«Los mercados anticiparon que el Banco de la Reserva de la India (RBI) había intervenido fuertemente para mantener la rupia. La rupia ha sufrido después de los anuncios de tarifas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no ha podido recuperarse a pesar de una caída en el índice de dólar estadounidense y aumentar en las monedas asiáticas, particularmente el yuan, con los FPI restantes vendedores constantes de los mercados de moneda y equidad «, dijo.

Mientras tanto, el índice de dólar, que mide la fuerza del tapa verde contra una canasta de seis monedas, cayó un 0.31 por ciento a 98.03.

Brent Crude, el punto de referencia de petróleo global, cotizaba 0.25 por ciento más bajo en USD 66.82 por barril en el comercio de futuros.

En el frente del mercado de acciones nacionales, Sensex Se sumergió marginalmente por 7.25 puntos para establecerse en 80,710.76, mientras que Nifty terminó con ganancias nominales de 6.70 puntos para terminar en 24,741.

Investores institucionales extranjeros descargados de acciones por valor de Rs 106.34 millones de rupias el jueves, según datos de Exchange

