La RPD toma en serio el caso del equipo indonesio de kickboxing en los SEA Games 2025: sobre el honor de la nación

VIVA – Casos de presunto trato desagradable a Team Managers kickboxing Indonesia, Rosi Nurasjati, en el evento Juegos del mar 2025 Tailandia tiene una larga cola. Cámara de Representantes (RPD RI) intervino y pidió que el asunto se tratara con seriedad.

Lea también: El gobierno legaliza la selección y los deportes sub-22 de Indonesia que fracasaron en los SEA Games



Rosi Nurasjati, que también se desempeña como vicepresidenta general de la dirección central. Kickboxing Indonesia (PP KBI) admitió que recibió presión de la Confederación Asiática de Kickboxing (WAKO) y le pidieron que abandonara Tailandia.

El incidente ocurrió el sábado 13 de diciembre por la tarde, hora local, cuando Rosi se encontraba cerca del hotel Lasantel Suvarnabhumi, sede de los SEA Games 2025, para satisfacer las necesidades de los atletas en forma de vitaminas y frutas.

Lea también: First Fight II se lanza en enero de 2026, se presenta el inusual duelo 1 contra 3



Sin embargo, la presencia de Rosi provocó un incidente. Admitió que las fuerzas de seguridad locales lo enfrentaron con estrictas medidas de seguridad hasta que sintió que lo trataban como a un criminal.

«Me trataron como a un criminal. Había decenas de policías completamente armados, con perros rastreadores y patrullas que querían tenderme una emboscada», dijo Rosi.

Lea también: La RPD de Cucun organiza un mercado barato para las madres, por lo que es un «pequeño regalo» en el Día de la Madre



La tensión no termina ahí. Luego se presentaron en el lugar el presidente y el secretario general de WAKO. Rosi dijo que en realidad le pidieron que hiciera una declaración para abandonar inmediatamente Bangkok.

En la carta, Rosi era obligada a abandonar Tailandia a más tardar el domingo (14/12). Si se niegan, se dice que WAKO amenazó con descalificar a los atletas indonesios de Kickboxing de los SEA Games de 2025.

Esta amenaza también afectó al entrenador indonesio de Kickboxing, Sadarmawati Icen Simbolon. Se dice que su documento de identidad y su pasaporte corren el riesgo de ser retirados si Rosi no cumple con la solicitud de deportación.

«Sí, me devolverán si sigo la deportación del Presidente del Vicepresidente de la Confederación Asiática. Estoy como rehén. Si no regreso a Yakarta, Icen ya no podrá acompañar a los atletas», dijo Rosi.

Rosi sospecha que este trato está relacionado con acusaciones de larga data de WAKO, que van desde protestas por los resultados de partidos internacionales hasta la cuestión de los honorarios organizativos. Rosi negó la acusación.

De hecho, el estatus de Rosi como Gerente del Equipo de Kickboxing de Indonesia en los SEA Games 2025 ha sido reconocido oficialmente por el Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora) a través del Jefe del Equipo de Verificación de Kemenpora, Prof. Yunyun Yundiana.

Esta situación llamó la atención del vicepresidente. Comisión RPD RI, Lalu Hadrian Irfani. Evaluó que este caso se refiere al honor de la nación y a la protección de los ciudadanos indonesios en los foros internacionales.