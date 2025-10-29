La RPD quiere convocar a KPU para impactar el uso de aviones privados

Jacarta – Presidente de la Comisión II RPD RI Rifqinizamy Karsayuda nos recordó los casos de uso jet privado por el líder y los miembros KPU RI debe ser una lección valiosa para que no vuelva a suceder.

Dijo que la preparación del presupuesto realizada por la KPU no sólo debe estar orientada a la eficacia del desempeño, sino que también debe ser sensible al público. También respetó al Consejo Honorario de Organizadores Electorales (DKPP) que cayó sanciones una fuerte advertencia a la KPU de Indonesia sobre este caso.

«Entonces, si puedes usar un avión regular, ¿por qué deberías usar un jet privado?» dijo Rifqi en el complejo del parlamento, Yakarta, el miércoles.

En el futuro convocará a la KPU para discutir el problema del uso del presupuesto. Aunque este caso ocurrió en 2024, es necesario regularlo para que no haya problemas similares en el uso del presupuesto en años posteriores.

Dijo que la KPU también está supervisada por las instituciones de supervisión financiera, incluida la Agencia de Auditoría Financiera (BPK). A falta de una notificación de la BPK, consideró que la cuestión de los jets privados era una cuestión de aspectos éticos.

«El 3 de noviembre tendremos una reunión interna. Podemos ser convocados oficialmente (KPU), podemos tener una buena discusión», dijo.

Anteriormente, el 21 de octubre de 2025, el DKPP impuso estrictas sanciones de advertencia al presidente de la KPU de Indonesia, Mochammad Afifuddin, y a varios miembros de la KPU de Indonesia, como Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap y August Mellaz, por abusar del uso de jets privados hasta 59 veces mientras estaba de servicio.

DKPP dijo que utilizar aviones privados hasta 59 veces cuesta 90.000 millones de IDR. (Hormiga)