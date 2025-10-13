La RPD pide que se revise nuevamente la propuesta de Bulog-Bapanas de convertirse en Ministerio para que no añada nuevas cargas

Jacarta – Hindun Anisah, miembro de la Comisión IV de la RPD de la facción del Partido Despertar Nacional (PKB), respondió a la propuesta de fusión de la Agencia de Asuntos Logísticos (Oficina de Logística) y la Agencia Alimentaria Nacional (Bastardo) en un solo ministerio. Según él, este discurso debe estudiarse en profundidad para no crear nuevos problemas en la gobernanza alimentaria nacional.

«Cada propuesta que afecte a instituciones estratégicas como Bulog y Bapanas debe estudiarse exhaustivamente. Necesitamos considerar los beneficios a largo plazo para la soberanía alimentaria, la eficiencia burocrática y el bienestar. agricultor«, dijo Hindun, el lunes 13 de octubre de 2025.

Hindun explicó que fusionarse en un ministerio podría proporcionar una serie de beneficios, incluido el fortalecimiento de la coordinación y la toma de decisiones en la política alimentaria nacional.

Aparte de eso, el cambio a un ministerio también podría acelerar la respuesta a la crisis alimentaria y estabilizar los precios, así como aclarar la cadena de mando desde arriba hasta abajo en la distribución de alimentos.

Sin embargo, también recordó las posibles pérdidas y desafíos que es necesario anticipar. Si no se prepara a fondo, podría haber superposición de autoridad y aumento burocrático.

«O en realidad ralentizará el desempeño en el campo. No queremos que la reforma institucional agregue nuevas cargas», enfatizó.

Hindun cree que cualquiera que sea la forma institucional, el gobierno debe seguir centrado en mejorar la distribución nacional del arroz. Según él, una cadena de distribución eficiente es la clave para la estabilidad de los precios del arroz y el mantenimiento del suministro en toda Indonesia.

«Lo más importante es cómo esta política alimentaria tiene un impacto directo en el bienestar de los agricultores. No permitamos que los agricultores sigan estando en una posición débil en la cadena de valor alimentaria nacional», concluyó Hindun.