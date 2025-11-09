La RPD pide al gobierno que continúe erradicando los sitios de juegos de azar en línea: ¡destruyendo la moral de la nación!

Jacarta – El miembro de la Comisión I de la RPD de la facción del Partido Despertar Nacional (PKB), Oleh Soleh, expresó su agradecimiento al Ministerio de Comunicaciones y Digital (Komdigis) por su éxito al bloquear 2,4 millones de sitios y contenidos juegos de azar en línea (judol) durante el período del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Las firmes medidas de Komdigi se consideran eficaces para suprimir las actividades de juego en línea en el país. Según datos del Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK), el número de transacciones de juegos de azar en línea en Indonesia ha disminuido drásticamente en un 57 por ciento.

Hasta el tercer trimestre de 2025, el valor de las transacciones de juegos de azar en línea se redujo a 155 billones de IDR, una disminución significativa en comparación con los 359 billones de IDR en 2024.

«El éxito de Komdigi al llevar a cabo este bloqueo es un logro que debe ser apreciado. Esto demuestra la seriedad del gobierno en la protección del público de los malos impactos del juego en línea que ha perturbado a muchos grupos», dijo Oleh Soleh en una declaración escrita, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Sin embargo, el ex vicepresidente del DPRD de Java Occidental enfatizó que los esfuerzos para erradicar los juegos de azar en línea no deben detenerse únicamente en la etapa de bloqueo.

El legislador del distrito electoral de Java Occidental

«El bloqueo debe llevarse a cabo de forma continua. Además, la policía también debe emprender acciones legales agresivas para que la red de perpetradores pueda ser investigada a fondo. El juego en línea no sólo es perjudicial economía sociedad, pero también destructiva. moral y la resiliencia social de la nación», subrayó.

Soleh también pidió a Komdigi que aumentara la alfabetización digital de las personas para que no se dejen tentar fácilmente por las ofertas de juegos de azar en línea que a menudo se disfrazan de juegos o inversiones. Considera que la educación pública es una de las claves principales para romper la cadena de difusión del judol en Indonesia.

«El bloqueo y la adopción de medidas deben ir de la mano de la educación. El gobierno debe seguir recordando al público los peligros del juego en línea, especialmente a las generaciones más jóvenes, que son los principales objetivos de la promoción digital», concluyó.