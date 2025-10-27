La RPD pide a los feligreses que paguen los costos del Hajj en diciembre de 2025, salida en abril de 2026

Jacarta – Miembro de la Comisión VIII de la RPD RI, Aprozi Alam preguntó para congregación para poder pagar el costo del viaje de adoración haji (Bipih) en diciembre de 2025. El primer grupo de peregrinos partirá en la tercera semana de abril de 2026.

«El objetivo es tenerlo terminado a finales de diciembre, en diciembre habremos comenzado a pagar», dijo Aprozi cuando se reunió en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Temporario, Gobierno Costos de viaje propuestos para el Hajj (Bipih) o costos pagados directamente por la congregación para organizar el Hajj 1447 Hijriah/2026 AD que ascienden a IDR 54,92 millones.

«Bipih asciende a 54.924.000 IDR o el 62 por ciento del coste total de organización del Hajj (BPIH)», dijo el viceministro (Wamen) de Hajj y Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak en una reunión de trabajo con la Comisión VIII de la RPD de RI en Yakarta, el lunes.

En la reunión de trabajo, el Viceministro Dahnil explicó el costo promedio propuesto de organización del Hajj (BPIH) 1447 Hijriah/2026 AD de 88,4 millones de IDR por persona. Este valor disminuyó en 1 millón de IDR en comparación con el año anterior.

El subsidio tomado del Valor del Beneficio es de 33,48 millones de IDR por persona o el 38 por ciento del BPIH total. Esta composición financiera mantiene un equilibrio entre las capacidades de la congregación y la sostenibilidad de los fondos del Hajj.

A modo de comparación, dijo, para el Hajj de 2025, el gobierno y la Cámara de Representantes fijaron Bipih en 56,04 millones de rupias, mientras que el valor del beneficio es de 33,97 millones de rupias.

«El gobierno propone un BPIH promedio por peregrino de 88.409.365 IDR, con una composición del 62 por ciento pagada directamente por la congregación y el 38 por ciento del valor de los beneficios del fondo del Hajj», dijo el viceministro Dahnil.

El viceministro Dahnil transmitió una serie de supuestos básicos para la propuesta del BPIH, incluido el tipo de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense de 16.500 IDR por dólar estadounidense y frente al rial saudí de 4.400 IDR por SAR, refiriéndose a los supuestos macro del Presupuesto Presupuestario Presupuestario de 2026.

Los componentes del coste cobrados a los peregrinos (Bipih) incluyen los gastos de vuelo desde el embarque a Arabia Saudita (ida y vuelta), el alojamiento en La Meca y Medina, así como los gastos de manutención.

Mientras tanto, los componentes financiados por el fondo Benefit Value incluyen servicios de alojamiento, alimentación, transporte, servicios en Arafah, Muzdalifah y Mina (Armuzna), protección de congregaciones, así como entrenamiento en Indonesia y Arabia Saudita.