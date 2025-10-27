La RPD pide a los empresarios de viajes que no entren en pánico por la Umrah independiente, aquí está la razón

Jacarta – El miembro de la Comisión VIII de la RPD RI Ashari Tambunan observó política Umrah Mandiri no pretende acabar con el negocio de la peregrinación, sino hacer que el ecosistema de la industria de la Umrah sea más saludable. transparenteeficiente y profesional.

«Esta regulación en realidad proporciona seguridad jurídica para todas las partes. Los empresarios no deben entrar en pánico. El mercado de la Umrah en Indonesia todavía requiere servicios profesionales, desde rituales, alojamiento hasta asistencia técnica. La diferencia es que ahora la gente tiene opciones más diversas», dijo Ashari, citado en Yakarta, el lunes.

Luego hizo un llamamiento a los actores empresariales. viajar La Umrah para responder positivamente a los cambios regulatorios. Animó a los actores empresariales a pasar de simplemente vender paquetes a brindar servicios de valor agregado que coloquen la seguridad y la comodidad de la congregación como máxima prioridad.

«Un viaje fuerte es aquel que es capaz de innovar, fortalecer los estándares de calidad, garantizar la seguridad de los peregrinos y ser transparente en los costos. La Umrah independiente no significa sin reglas, en realidad exige una mayor responsabilidad», afirmó.

Ashari también evaluó que hasta el momento la gestión de la Umrah todavía enfrenta varios problemas, como una supervisión y orientación deficientes. negocio corto plazo y protección mínima para los peregrinos cuando ocurren disputas o no salen. Por lo tanto, enfatizó la importancia de una reforma integral del sistema de implementación de la Umrah.

«Necesitamos un sistema de seguimiento integrado que cubra visas, alojamiento y transporte. Ya no debería existir la práctica de ‘vender barato y marcharse con incertidumbre’. La reforma de la Umrah debe comenzar con un acuerdo comercial honesto y mensurable», dijo.

El ex regente de Deli Serdang también pidió al Ministerio de Religión que emita inmediatamente reglamentos de implementación para que el público comprenda en detalle los procedimientos para la Umrah independiente, incluidos el alojamiento, el transporte, el seguro y los requisitos de presentación de informes para los peregrinos.

«No estamos acabando con el negocio de la Umrah, estamos haciendo que el ecosistema sea saludable. Si todas las partes son disciplinadas y transparentes, los peregrinos estarán protegidos y la industria será cada vez más confiable», afirmó.

Anteriormente, el Ministerio de Hajj y Umrah de Indonesia declaró que las regulaciones independientes de la Umrah contenidas en la Ley Número 14 de 2025 sobre la Implementación del Hajj y la Umrah eran la respuesta a la dinámica de las políticas implementadas por el Gobierno de Arabia Saudita.