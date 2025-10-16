La RPD pide a Komdigi y KPI que evalúen los derechos de transmisión de Trans7 como resultado de las transmisiones del internado islámico

Jacarta – El vicepresidente de la RPD RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, preguntó al Ministerio de Comunicaciones Digitales (Kemkomdigi) y a la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI) para auditar y evaluar los permisos de derechos de transmisión Trans7.

Esta solicitud fue una continuación de una transmisión que se consideró insultante para el kiai. internado.

«La RPD RI pidió al ministerio Komdigis y la Comisión de Radiodifusión de Indonesia para realizar conjuntamente una auditoría para evaluar la licencia de derechos de transmisión de Trans7, según lo declarado por la Comisión de Radiodifusión de Indonesia», dijo Cucun durante una audiencia en el edificio de la RPD RI, el jueves 16 de octubre de 2025.

Por otro lado, Cucun dijo que su partido aprecia las medidas tomadas por KPI para responder al problema de transmisión que acorraló al internado islámico de Lirboyo.

«Al dejar caer sanciones «La suspensión temporal del programa de transmisión Xpose Uncensored, de hecho, no fue solo una suspensión temporal, el programa ya no existe», dijo Cucun.

También pidió al Ministerio de Comunicaciones, KPI y todas las instituciones gubernamentales que estén presentes para responder a la reacción del público a la transmisión. «Estableciendo sanciones estrictas de acuerdo con los resultados de la auditoría entre Komdigi y KPI», concluyó.

Mientras tanto, el director general de Trans7, Atiek Nur Wahyuni ​​​​, se disculpó por la negligencia de su personal al transmitir el programa.

«Trans7 se disculpa profundamente por la negligencia en la transmisión de Xpose Uncencored el 13 de octubre de 2025. También nos disculpamos con todos los kiai y las familias, los cuidadores, los estudiantes y ex alumnos de Lirboyo, y toda la familia extendida de los internados islámicos en Indonesia», dijo Atiek.

Atiek dijo que Trans7 había emitido una disculpa oficial públicamente y había impuesto sanciones para poner fin a la cooperación con la productora que produjo el programa Xpose Uncencored el 14 de octubre de 2025.