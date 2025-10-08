La RPD pide a Dedi Mulyadi que revise la política de donación de 1.000 rupias por día

Yakarta, Viva – Vicepresidente Comisión II de la RPD RI, Zulfikar ASS pregunta Gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi Reconsiderar la política que pedía a ASN hasta que la comunidad donara 1.000 rupias por día.

«En realidad, no es cuestión de Kang Dedi, quienquiera que sea el Gobernador, quienquiera que sea el Regente, el Alcalde, por favor considere aunque sea nuestra naturaleza, hacer políticas o llamamientos o invitaciones como esta», dijo Zulfikar a los periodistas en el Complejo Parlamentario, Senayan, en el centro de Yakarta, citado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Zulfikar dijo que la región, incluido el país, ya tiene una forma que puede utilizarse para producir recursos financieros. Por ejemplo, impuestos, restricciones, ingresos estatales no tributarios, subvenciones y otros.

También pidió que todo eso se gestione lo mejor posible para financiar los asuntos gubernamentales.

«Se gestiona lo mejor posible, simplemente se maximiza M para financiar los asuntos gubernamentales porque vemos que la gestión de los recursos financieros que han sido justificados por la ley no se ha maximizado», dijo.

«El propio Presidente admitió que muchos se filtraron en ingresos, muchos se filtraron en las compras, por lo que es mejor mejorar la gobernanza y maximizar sus ingresos y maximizar su uso, si Dios quiere, es más aceptado por la comunidad, más comprendido por la comunidad», concluyó Zulfikar.

Anteriormente se informó que el gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi (KDM), emitió una circular dirigida al Aparato Civil Estatal (ASN), estudiantes de la escuela, para que la comunidad donara 1.000 rupias por día.

Circular número 149/PMD.03.04/Kesra sobre el Movimiento Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) o el Movimiento Conjunto de los Mil Dault, dirigida a los Regentes y Alcaldes de Java Occidental, el Jefe de la OPD de la Provincia a la Ciudad y la Regencia, así como a toda la Oficina Regional del Ministerio de Religión en Java Occidental.

La circular realizada el 1 de octubre de 2025 se refiere al Reglamento Gubernamental Número 39 de 2012 sobre la Implementación del Bienestar Social que la comunidad tiene un papel en mejorar el bienestar de la comunidad a través de los nobles valores de la cultura de la nación, la solidaridad social y la sabiduría local.

En este sentido, con el fin de aumentar la solidaridad social en la vida de las personas, la nación y el estado. Así como un esfuerzo por fortalecer el cumplimiento de los derechos básicos de la sociedad en el ámbito educación y la salud, que todavía se ve limitada por un presupuesto y un acceso limitados.