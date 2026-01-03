La RPD insta al gobierno a formar una agencia especial para manejar el impacto del desastre de Sumatra

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión IV de la RPD Alex Indra Lukman animó al gobierno a formar muchos especial manejar impacto desastre inundaciones repentinas en Aceh, Sumatra Norte y Oeste de Sumatra.

Lea también: Hutama Karya se muestra optimista al acelerar la construcción de refugios en Aceh y puede ayudar a la recuperación de los residentes afectados por la catástrofe.



Según él, es necesario crear una agencia especial para responder a los grandes daños causados ​​por el desastre. Desde daños leves a graves.

«Tenemos experiencia en hacer frente al impacto del tsunami de Aceh-Nias en 2024. También tenemos experiencia en hacer frente a terremotos, licuefacción, inundaciones o deslizamientos de tierra», dijo Alex a los periodistas el sábado 3 de enero de 2026.

Lea también: Purbaya pide a BNPB que proponga fondos adicionales para la recuperación del desastre de Sumatra





Los desastres naturales azotan el norte de Sumatra (Sumatra del Norte) Foto : CUMPLEAÑOS / HO-Pusdops

«Sin embargo, nunca hemos experimentado inundaciones y deslizamientos de tierra acompañados de daños ambientales masivos. Por lo tanto, la presencia de esta agencia especial es muy necesaria», afirmó.

Lea también: Bank Mandiri está listo para construir refugios en Aceh Tamiang y fortalecer el apoyo a las empresas estatales que atienden a las víctimas de desastres



Alex está de acuerdo con el plan del presidente Prabowo Subianto con respecto a la formación del Grupo de Trabajo de Kuala.

Se sabe que el Grupo de Trabajo de Kuala se centrará en el dragado de ríos que se han vuelto poco profundos debido a los depósitos de lodo en las zonas afectadas por el desastre. Además de procesar agua turbia en agua limpia.

«Consideramos que este grupo de trabajo merece ser convertido en una agencia especial. Por lo tanto, su tarea no es sólo dragar los ríos, sino también abordar el impacto de los desastres de manera más integral y eliminar los obstáculos técnicos relacionados con la autoridad», dijo Alex.

Con la formación de una agencia especial, dijo, muchos ministerios e instituciones dejarán de tener financiación durante el período de rehabilitación y reconstrucción.

«Para los presupuestos de agencias especiales, todo lo que hay que hacer es coordinarlo con el ministerio o agencia», dijo Alex.

«Esto significa que no necesitamos cambiar la Ley Presupuestaria, porque colocará el presupuesto en una agencia especial», dijo.

TvOnenews/Syifa Aulia