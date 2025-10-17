La RPD expone los dos ‘pecados’ de Patrick Kluivert que hicieron que la selección nacional de Indonesia fracasara en el Mundial

Jacarta – PSSI oficialmente despedido Patricio Kluivert desde su puesto de entrenador Selección Nacional de Indonesia el jueves 16 de octubre de 2025. Esta decisión se tomó después de que el técnico holandés no lograra que el equipo de Garuda se clasificara para copa del mundo 2026.

Las medidas del PSSI también se han convertido en el centro de atención de varios partidos, incluida la Comisión X de la RPD de RI, que está a cargo de los asuntos deportivos.

El miembro de la Comisión X, Habib Syarief Muhammad, admitió que no le sorprendió la decisión. Consideró que hubo una serie de factores que hicieron que la táctica de Kluivert no lograra lograr los máximos resultados para la selección de Garuda.



Miembro de la Fracción X de la RPD RI PKB, Habib Syarief Muhammad

«En mi opinión, en primer lugar, todavía no tiene un modelo para motivar a los buenos jugadores», dijo Habib en el Complejo Parlamentario de Senayan, Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Además de la cuestión de la motivación, Habib también destacó la débil estrategia implementada por Kluivert frente a equipos de la región asiática.

«En segundo lugar, no logró idear un patrón de juego, cómo jugar contra equipos asiáticos», añadió.

Habib luego comparó el desempeño de Kluivert con el del ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong (STY). Según él, Shin logró mejorar los gráficos de juego de la selección nacional de Indonesia cuando se enfrentó a equipos fuertes en la ronda de clasificación anterior.

Incluso mencionó cómo Shin Tae-yong logró empatar y vencer a Arabia Saudita, un equipo que ahora se ha clasificado con éxito para la Copa del Mundo.

«En la época de Shin Tae-yong, vimos un gráfico de progreso. Aunque en términos de química con los jugadores, Kluivert era realmente más cercano», dijo Habib.

Sin embargo, esta cercanía personal no parece suficiente. Habib evaluó que hubo muchos otros factores que no fueron bien durante el período como entrenador de Kluivert. Como resultado, la selección de Indonesia tuvo que tragarse nuevamente la decepción por no haber podido avanzar al Mundial de 2026.

Con estos resultados, la RPD espera que el PSSI pueda realizar una evaluación en profundidad para que el próximo entrenador que dirija al equipo de Garuda no repita errores similares.