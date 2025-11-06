La RPD dice que la política del Ministro de Finanzas Purbaya de mantener el aumento del impuesto especial sobre los cigarrillos podría salvar a 6 millones de trabajadores

Jacarta – Presidente de la Comisión XI RPD Mukhamad Misbakhun de RI mencionó la política del Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa mantendrá el aumento del impuesto especial a los productos del tabaco (CHT) y de los precios de venta al por menor (HJE) en 2026 como un «soplo de aire fresco» para la estabilidad fiscal y la protección de millones de trabajadores en el sector tabacalero.

Lea también: Mensaje del Comisario Budi Hermanto a la masa de trabajadores que realizaron hoy una acción en la RPD



«Lo que ha dicho el señor Purbaya es un soplo de aire fresco: no aumentarlo impuesto a los cigarrilloscomo una respuesta política a los problemas en la industria de los productos del tabaco hasta el momento», dijo en una declaración escrita, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Misbakhun considera que esta moratoria de impuestos especiales es un impulso para mejorar la política fiscal, que es más justa y fundamental. Según él, hasta ahora el IHT ha sido un gran apoyo para los ingresos estatales, pero las políticas demasiado apremiantes en realidad reducen la eficiencia y provocan problemas económicos derivados.

Lea también: La decisión del MKD se consideró correcta y justa, por lo que la introspección del acusado no repitió errores.





ilustración de la marca de cigarrillos. Foto : ENTRE FOTOS/Muhammad Adimaja

«Si realmente queremos resolver esto de fondo, entonces debemos sentarnos juntos en una mesa, mientras el señor Purbaya da nuevas esperanzas», afirmó.

Lea también: Purbaya calificó la economía en el tercer trimestre de 2025 como exitosa en la apertura de oportunidades laborales para 1,9 millones de personas



El político de Java Oriental también destacó la importancia de la reforma estructural fiscal para que las políticas en el sector del tabaco estén más equilibradas entre cuatro aspectos: control del consumo, ingresos estatales, empleo y socioeconomía.

«El aspecto de seis millones de personas involucradas en esta industria, activas, eso sí, sin incluir a las familias, es también un aspecto importante al que hay que prestar atención», subrayó.

Desde una perspectiva económica, el economista principal del INDEF, Tauhid Ahmad, evalúa que la política de moratoria de impuestos especiales puede en realidad mantener la estabilidad de los ingresos estatales con un pequeño riesgo de disminución.

«También calculamos cuál sería el efecto en los ingresos estatales si no hubiera aumento o moratoria. Vimos que con esta moratoria podríamos obtener 231 billones de rupias», explicó Tauhid.

El aumento del impuesto especial sobre los cigarrillos hasta ahora ha demostrado ser contraproducente, porque ha provocado la circulación generalizada de cigarrillos ilegales y ha reducido el poder adquisitivo de la población.

«Si miramos los datos, el aumento de los aranceles en realidad aumenta aún más la ilegalidad. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo no es tan alto como el aumento anterior de los impuestos especiales», dijo.

Los datos del INDEF muestran que la circulación de cigarrillos ilegales aumentó del 4,9% en 2020 al 6,9% en 2023, lo que significa que los ingresos estatales se están filtrando y creando una economía oculta fuera de los cálculos del PIB.