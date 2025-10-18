La RPD debe ser seria en la supervisión de la APBN

Jacarta – Lucius Karus, investigador principal del Foro de Comunidades Preocupadas del Parlamento de Indonesia (Formappi), evalúa las medidas tomadas por el Ministro de Finanzas (Menkeu) Antiguo Yudhi Sadewa en el contexto de las mejoras presupuesto es correcto.

Lea también: Prabowo elogia al director de BGN por devolver fondos MBG de 70 billones de IDR al Estado: ¡Esto es historia, nunca sucedió!



Así lo expresó Lucius ante las críticas del presidente de la Comisión XI RPD Misbakhun fue quien se burló de Purbaya porque a menudo comentaba sobre el uso de los presupuestos en otros ministerios.

«El señor Misbakhun debería haberse dado cuenta de que la RPD se toma en serio el seguimiento de la implementación Presupuesto público«Sí, el señor Purbaya no necesita molestarse en recordar a los ministerios/agencias que absorban sus presupuestos al máximo», dijo Lucius a los periodistas el sábado 18 de octubre de 2025.

Lea también: El Gobierno desembolsa 1,4 billones de IDR para el programa nacional de pasantías



Evaluó que el ministro de Finanzas, Purbaya, le recordaba a menudo la baja absorción presupuestaria. Según él, la Cámara de Representantes siempre debe recordar a los ministerios/agencias que absorban el presupuesto de manera óptima.

«Así que si el señor Misbakhun critica al señor Purbaya, parece que es porque siente que Purbaya está asumiendo las funciones de la RPD. El señor Misbakhun teme que si el señor Purbaya va demasiado lejos, cada vez más parecerá que la RPD no está haciendo nada para fomentar una alta absorción presupuestaria», explicó.

Lea también: Purbaya desviará el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas si no se absorbe de forma óptima



Según Lucius, Misbakhun u otros miembros de la Comisión XI de la RPD deberían haber aportado comentarios y críticas al Ministro de Finanzas Purbaya durante la reunión de trabajo del RDP. La razón es que, como socio de trabajo del Ministro de Finanzas, la Comisión XI tiene la libertad de controlar al Ministro de Finanzas Purbaya, dirigiendo lo que Purbaya necesita y no necesita hacer.

«Si Misbakhun realmente transmite críticas a través de los medios de comunicación, tal vez sea porque no son lo suficientemente valientes como para discutir directamente con el Ministro de Finanzas durante una reunión conjunta en la RPD. Así lo afirma la Comisión

Anteriormente se informó, Presidente de la Comisión

«Pak Purbaya debe dejar de comentar demasiado a menudo sobre las políticas de otros ministerios. Centrarse en el gran diseño económico que quiere construir para apoyar la visión del presidente», dijo Misbakhun cuando fue confirmado en Yakarta el martes.

Aunque enfatizó su pleno apoyo a las medidas de Purbaya en la formulación de la dirección de la política fiscal del gobierno del presidente Prabowo Subianto, también destacó los comentarios de Purbaya sobre los recortes presupuestarios para las Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) que no habían sido absorbidos.