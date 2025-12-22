La RPD de Cucun organiza un mercado barato para las madres, por lo que es un «pequeño regalo» en el Día de la Madre

Jacarta – Vicepresidente RPD RHODE ISLAND, Nieto de Ahmad Syamsurijal realizar actividades mercado barato a través de la Casa de Aspiraciones Kang Cucun para la comunidad en Bandung Regency y sus alrededores.

La actividad se realizó coincidiendo con la conmemoración dia de la madre El objetivo es valorar el papel de las madres como administradoras del hogar y las más afectadas por las fluctuaciones de los precios de las necesidades básicas.

Se distribuyeron miles de paquetes de alimentos básicos baratos que contenían arroz, aceite de cocina, azúcar granulada y huevos para garantizar que las cocinas de los residentes siguieran funcionando en medio de los desafíos económicos.

«El Día de la Madre no es sólo una celebración ceremonial. Para nosotros en Rumah Aspirasi Kang Cucun, este momento es el momento adecuado para estar presentes y ofrecer soluciones reales a las madres o ‘madres’ que luchan cada día para gestionar sus finanzas familiares. Este mercado barato es un pequeño regalo para aligerar su carga», dijo Cucun en su declaración, el lunes 22 de diciembre de 2025.

«Sin la presencia de una madre no habrá hijos exitosos y de calidad.» continuó mientras saludaba a las madres que estuvieron presentes en la actividad del mercado barato.

El vicepresidente general del PKB DPP subrayó que la estabilidad de precios alimento es la clave para la felicidad familiar.

Se compromete a seguir utilizando su función de supervisión en el parlamento para instar al gobierno a mantener segura la cadena de suministro de alimentos hasta finales de 2025.

«Queremos garantizar que el Estado esté presente en la mesa de cada pueblo. A través de Rumah Aspiration, atendemos las quejas de los ciudadanos sobre los precios de los alimentos y respondemos inmediatamente con medidas concretas como las de hoy», afirmó.

El entusiasmo de los residentes, especialmente de las madres, se ha manifestado muy alto desde esta mañana. Obtienen cupones especiales para canjear paquetes de alimentos básicos a casi la mitad del precio normal en el mercado.

Uno de los residentes, Siti (55), admitió que esta actividad de mercado barato fue de gran ayuda.

«En medio de los precios que comienzan a subir hacia finales de año, este mercado barato de Kang Cucun realmente nos ayuda a las madres a poder seguir sirviendo alimentos nutritivos a los niños en casa», dijo.

Se espera que esta actividad pueda fortalecer los lazos entre los representantes del pueblo y sus electores, así como servir como recordatorio de la importancia del apoyo del Estado para el bienestar de las mujeres y familias indonesias.