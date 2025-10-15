La RPD convocará a Komdigi y Trans7 tras la transmisión viral del internado islámico Lirboyo

Jacarta – Vicepresidente RPD RI Cucun Ahmad Syamsurijal dijo que la RPD convocaría al Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kivigentemente), la Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI), a representantes de estaciones de televisión Trans7.

Esto se hizo luego de que la televisora ​​privada difundiera contenidos que supuestamente insultaban a Kiai y a las instituciones. internado.

«Convocaremos a representantes de Komdigi, KPI y la propia Trans7. Tendremos una audiencia sobre este tema, porque el tema es bastante grande y tiene un impacto en la vida de muchas personas», dijo Cucun en su declaración, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Dijo que la RPD tenía la responsabilidad de monitorear los problemas que perturbaban al público.

«Esta es también nuestra forma de satisfacer nuestras aspiraciones, porque mucha gente protestó por el contenido del programa», dijo Cucun.

Espera que todas las partes aprendan una lección de este incidente. Según él, debe haber un seguimiento constructivo para que este incidente no siente un mal precedente para el ecosistema de radiodifusión en Indonesia.

Ilustración de estudiantes del internado islámico de Lirboyo

«Y, por supuesto, compartimos la esperanza de que los medios de comunicación puedan desempeñar una función educativa para la sociedad. Especialmente en días llenos de dinámica como ahora, los medios deben poder ser fuerzas de paz», explicó.

«No lo hagas porque quieres perseguir ratings y luego crear contenido divisivo. Esto es algo que no está permitido. Lo discutiremos más adelante en la reunión», continuó Cucun.

tvOnenews.com/Syifa Aulia